نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من معدلات البحث الحالية التي تتم بصورة كبيرة وملحوظة من جانب الملايين من المواطنين السعوديين بشأن موعد صرف المقطوعة للدفعة الجاري تجهيزها لهذا العام في المملكة العربية السعودية، ولأننا نعلم مدى الإهتمام بشأن أخبار برنامج المساعدة المقطوعة الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نكتب في موقعنا الكثير من المقالات التي توضح كافة الأخبار بشأن المساعدة المقطوعة من أكثر من زاوية، فقد تحدثنا في مقالات سابقة عن كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي وكيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة، ونتحدث في هذه المقالة اليوم عبر موقعنا “ثقفني” عن طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل وموعد وشروط التسجيل في المقطوعة، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الكثير من المساعدات المادية للآلاف من الأسر السعودية التي تصل إلى 36 ألف ريال سعودي سنوياً حتى تساعد هذه الأسر على التصدى للظروف المعيشية الصعبة في الفترة الأخيرة التي نتجت عن عدد من الإجراءات الإقتصادية من جانب الحكومة السعودية، ولكن حتى يستطيع المواطن السعودي الحصول على هذه المساعدات يجب أن تتوفر فيه كافة الشروط التي حددتها الوزارة، والشروط كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية بعمر لا يقل عن 35 عام.

لا يتقاضى راتب كبير.

لا يمتلك سجل تجاري.

موعد صرف المقطوعة

حتى الآن لم يتم تحديد موعد الصرف والنزول الرسمي للمساعدات المقطوعة لهذا العام، وسوف يتم تحديد الموعد الرسمي من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سواء على الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية لها على تويتر، وننصح زوارنا الكرام بعد تصديق أي أخبار من خارج المصادر الرسمية، وسوف نكتب لكم عن الموعد الرسمي فور تحديده من وزارة الموارد البشرية والتنية الإجتماعية.