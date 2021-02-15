نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1442 وشروط التسجيل فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الاسر السعودية ممن تنتمي إلى الطبقة المتوسطة في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المقطوعة، فالمساعدة المقطوعة هي أحد أكبر البرامج الداعمة للمواطن السعودي خلال هذه السنوات وتقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشروط محددة سوف نتطرق لها خلال المقالة، وترجع أهمية المساعدة المقطوعة إلى أنها تقدم المساعدات المادية إلى الكثير من المواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط بحد أقصى 36 ألف ريال سعودي حتى تعينهم على ظروف الحياة الصعبة في الفترة الأخيرة وغلاء الأسعار، ومن هنا أطلقت الوزارة هذا البرنامج ليتصدى إلى صعوبة الظروف المعيشية ويهدف إلى تحسين نوعية المعيشة لدى المواطن، ونوضح لمم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” الإجابة على اكثر سؤال يتم سؤاله هذه الأيام ألا وهو متى تنزل المقطوعة، ونوضح لكم موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم، فتابعونا.

شروط التسجيل في المقطوعة

هناك عدد من الشروط التي لا يُمكن لاي مواطن سعودي التقديم إلى المساعدة المقطوعة والإستفادة منها بدونها، ونتطرق إلى هذه الشروط لتوضيحها لكم كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم إلى المساعدة المقطوعة مواطن سعودي.

الشرط الثاني ألا يقل عمره عن 35 عام بأي حال من الأحوال.

الشرط الثالث ألا يتقاضى راتب كبير.

موعد صرف المقطوعة

لا يُمكن لأي أحد أو موقع إخباري معرفة موعد صرف المقطوعة إلا بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عنه، فالوزارة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد الموعد الرسمي فمنذ إطلاق المساعدة المقطوعة ولم يتم تحديد موعد ثابت إنما تنشر الوزارة الموعد الرسمي على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أو الصفحة الرسمية لها على تويتر.

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