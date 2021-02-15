نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وظائف الحرس الوطني 1442 “نساء” على رابط جدارة بأسماء المرشحين ومواعيد المقابلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الحرس الوطني للنساء في كلية الملك خالد العسكرية التي قام المواطنين، الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق، بالتسجيل الإلكتروني فيها، وذلك على رابط جدارة الإلكتروني الذي يتم عليه التقديم في الوظائف الوطنية، وذلك لكل من الرجال والنساء في المواعيد المقررة لكل جنس منهما، ويتابع المسجلين بالموقع مواعيد الإعلان النهائي عن النتائج وموعد إجراء المقابلات الشخصية.

رابط منصة جدارة الإلكترونية

نتائج وظائف الحرس الوطني (نساء)

تكون وزارة الحرس الوطني السعودي من الفروع الهامة للجهات السيادية لدى المملكة العربية السعودية، حيث يعمل المقبولين في هذه الوظائف بالتضافر مع فرض سيادة الدولة على المؤسسات والحدود الوطنية مما يُخضع المتقدمين فيه للشروط الصارمة والمراجعة الفائقة لجميع بيانات المتقدمين، وذلك لفرض سيادة الدولة على أراضيها، وتقوم منظومة التوظيف السعودية بالإعلان عن وظائف قطاع الأمن وحرس الحدود مما يجعلها محط أنظار وبحث الملايين في جميع أنحاء ومحافظات المملكة، وقد ارتفع البحث في الأيام الأخيرة حسب مؤشرات الشهيرة في جوجل عن نتائج العمل للرجال والنساء عبر رابط جدارة السعودي، وإليكم نتائج للنساء.

المتقدمين للوظائف الوطنية

تقدم لوظائف الحرس الوطني بالمملكة المئات من الرجال والنساء، وتم الإعلان مسبقا عن نتائج أسماء الرجال وتم الآن الإعلان عن أسماء النساء المرشحات للوظيفة الوطنية، حيث تقدم لها 341 مواطن في 12-5-1442، وتم الإعلان عن أسماء المرشحات لها وأيضا مواعيد المقابلات الشخصية لهن، عبر رابط توظيف جدارة. ورابط تسجيل مسار الخدمة الوطنية.

الأوراق المطلوبة في المقابلات الشخصية

يقوم المتقدم بإحضار أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

يتم إحضار السيرة الذاتية للمتقدم باللغة العربية.

اصل وصورة من وثيقة التخرج موضحا فيه التقدير العام للطالب.

إحضار السجل الأكاديمي للطالب مع صورة.

صورة من شهادة الخبرة.

عدد 3 صور حديثة للمتقدمين.