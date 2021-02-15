نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة تحت مراجعة وزارة الموارد البشرية الآن لتحديد أسماء المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة 1442، أصبح من أبرز أهتمامات المواطنين السعوديين اليوم، فموعد الايداع من المفترض أن يكون فى القريب العاجل وذلك وفقاً لتصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجدير بالذكر هنا أن المساعدة المقطوعة يتم منها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة، إلا أنه غير مرتبط بموعد محدد خلال العام، وذلك ما يدفع أسر المستفيدين من البحث عن موعد صرف الدفعات بشكل دائم ومستمر.

المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية

أوضحت وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبالغ المقرر صرفها للمستفيدين من مساعدت الضمان الاجتماعي تتراوح ما بين ثلاثة ألاف ريال سعودي حتى 15 ألف ريال سعودي، وذلك وفقاً للحالة المادية لكل أسرة على حدى، موضحاً أن الفئات التي سيتم صرف المساعدة المقطوعة سوف يخضعون لبحث اجتماعي لتأكد من احقيتهم لتلك المبالغ، وأوضحت الوزارة أن أسماء المستفيدين وموعد صرف الدفعة الجديدة سيتم توضيحه عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الفئات التي تصرف لها المساعدة المقطوعة 1442

أسر المواطنين السجناء. المرأة المطلقة. المرأة التي تعيل اسرة فقدت زوجها. المرأة الأرملة. أصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية. تصرف المساعدة المقطوعة للرجال والنساء أيضاً.

أهم وأبرز الشروط لصرف المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1442

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. إلا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. أن يكون من أصحاب الدخل المحدود وإلا يزيد دخلة عن 2000 ريال سعودي. إلا يكون من أصحاب العقارات أو المحال التجارية. إلا يمتلك المستفيد سجل تجاري بأسمه. أن يكون مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. إلا يكون غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442/ 2021 برقم الهوية

خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتأكد على اقترابها من تحديد أسماء المستفيدين من مبالغ المساعدة المقطوعة لهذا العام، وأضافت الوزارة أن المساعدت المقطوعة غير مرتبطة بموعد محدد، وأكدت على ضرورة تحلى المواطنين بالصبر والانتطار وعدم تصديق الاخبار المتداولة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وأضافت أن الوزارة ستقوم بإعلان موعد الصرف عبر موقعها الرسمي لتوضح أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد صرف الدفعات بشكل تفصيلي.. انتظرونا.