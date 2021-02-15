نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مسار الاستعلام عن الترقية 1442من رابط المنصة بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مسار والاستعلام عن الترقية 1442 وذلك من خلال الرابط الرسمي للمنصة حيث من خلال المنصة يمكن التعرف علي العناصر المرجحة للترقية للموظفين في درجاتهم الوظيفية وما هي أسماء الذين تم ترقيتهم كما هناك علي المنصة الخدمة الخاصة فيما يتعلق خدمة إشغال الوظائف بالترقية التي يتم إتاحتها أمام كافة الموظفين ليتمكنوا من إشغال الوظائف ويتم الترقية من خلالها كما سوف نتعرف علي ما هي خطوات الاستعلام عن نتيجة الترقية بالسجل المدني بكافة الخطوات المتعلقة بهذا الشأن ومن خلال رابط منصة مسارالرسمي للمنصة يمكن أن يتم التعرف علي ترقيات الموظفين التي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم السعودية حيث قالت الوزارة أنها وضعت طريقة المفاضلة أساس رئيسي للاختيار من هم الذين تم ترشيحهم للترقية من قبل الوزارة ويتم التعرف علي كافة التفاصيل من مسار للترقيات .

منصة مسار وما هي الخطوات التي يجب إتباعها للاستعلام عن النتيجة الخاصة بالترقية

مسار للترقيات يتم الدخول علي منصتها الرسمية وذلك عبر رابط النفاذ الوطني الموحد . رابط منصة مسار ومن خلاله يتم الضغط علي التسجيل للدخول . يتم تسجيل الاسم الخاص بالمستخدم ورقم الهوية الوطنية الخاص به والرقم السري المستخدم علي مسار للترقيات . يتم تسجيل رمز التحقق الذي يخص الشخص المستخدم والذي تم إرساله له قبل ذلك . يتم في الخطوة التالية الضغط علي كلمة “تسجيل دخول” للتعرف علي التفاصيل . يتم من بعد تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم الدخول بعدها علي الصفحة الرئيسية . من منصة مسار يتم أختيار القائمة الخاصة في خدمة الترقيات . يتم في الخطوة التالية البحث والتعرف علي ما هي الترقيات التي تمت . من بين الخيارات الوظيفية المتاحة يتم أختيار أختيار الرغبات الوظيفية المراد التعرف عليها . يتم في الخطوة التالية عبر رابط موقع النفاذ الوطني الموحد التعرف علي النتيجة الخاصة بالمفاضلة .

منصة مسار ما هي العناصر المرجحة في النظام الموضوع من الوزارة وهو نظام الترقيات

من خلال منصة مسار تم تحديد العناصر المرجحة للترقية وهي الأعلى فيما يخص برامج التطوير وبرامج التدريب .

المرجح في الترقية لمن حصل علي الدرجة الأعلى في المقابلة الشخصية التي تم عملها مع المرجح .

مسار للترقيات حددت العناصر من خلال من هم أقدم في تاريخ التعيين بالوظيفة وذلك وفقاً للتاريخ حسب السنة والشهر واليوم

العناصر المرجحة للترقية هي من تكون أعلي فيما يخص التقويم الموضوع في الأداء الوظيفي .

تحديد العناصر التي يتم ترقيتها في الأشخاص الحاصلين علي مؤهلات علمية أعلي وذلك حسب درجاتهم العلمية .

ما هي المعايير التي تم وضعها للمفاضلة في نظام الترقيات لعام 2021

المعيار للمفاضلة الأول وهو كالتالي :-

الدرجة تكون من 90 درجة حتي 100 درجة وتقييمها بدرجة ممتاز . الدرجة تكون من 80 درجة حتي 89 درجة وتقييمها جيد جداً . الدرجة تكون من 70 درجة حتي 79 درجة وتقييمها جيد . مسار للترقيات يتم أحتساب درجة المعيار المحددة وهي 40 % للموظف والحاصل عليها من درجة المعيار .

المعايير التي تم وضعها للمفاضلة في الترقيات للمعيار الثاني الخاص بها

تم تحديد المعيار الخاص بالترقية وفقاً للدرجة التي تم تحديدها وهي 30 % وترتيبها وفقاً للجدول الموضح بالأسفل كالتالي :-

منصة مسار وهي المنصة الرسمية التي من خلالها يتم التعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بها فيما يخص أمر الترقيات والتي تم التصريح بها من خلال وزارة التربية والتعليم السعودية وكافة التفاصيل التي تخص شأن الترقيات تم شرحها بكافة التفاصيل علي المنصة بالتعاون مع رابط موقع النفاذ الوطني الموحد .