نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي للمتقاعدين بدون تحويل راتب بالمملكة مع الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي للمتقاعدين، حيث يعتبر مصرف الراجحي احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية الهامة، بنك الراجحي يقوم بتقديم قروض مختلفه منها قروض الراجحي للمتقاعدين، بالإضافة إلى حاسبة التمويل الشخصية والتي من خلالها يستطيع العميل معرفة قيمة القرض والأقساط، ومن بين الخدمات المقدمة من البنك تمويل شخصي للمتقاعدين الراجحي وهو من اهم التمويلات التي يقدمها الراجحي، والعديد من الأشخاص داخل الأراضي السعودي يبحثون عن قروض ميسره وفترة سداد كبيره، وقد جاء بنك الراجحي بتقديم هذه الخدمات الهامة وأيضا المتقاعدين يرغبون في الحصول على قرض الراجحي للمتقاعدين، وقروض المتقاعدين بدون تحويل راتب من اهم القروض التي يتم البحث عنها من خلال محرجات البحث جوجل، ولهذا نتعرف من خلال هذه المقالة كل الأخبار الخاصة بخدمة تمويل الراجحي للمتقاعدين بدون تحويل راتب.

تمويل الراجحي للمتقاعدين بدون تحويل راتب

يعتبر بنك الراجحي احد البنوك العريقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم تمويلات هامه ومختلفه بتسهيلات كبيره وفترة سداد ميسره، ومنها تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ومنها أيضا تمويل الراجحي للمتقاعدين والتي يبحث عنه أشخاص عديده، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط الحصول على تمويل شخصى للمتقاعدين من مصرف الراجحي، وأيضا الأوراق المطلوبة للحصول على هذا القرض.

شروط الحصول على تمويل الراجحي للمتقاعدين

لا يتجاوز عمر المستفيد عن 70 عام عند تسديد اخر قسط.

سداد قسط شهرى بقيمة 900 ريال سعودي.

التمويل تكلفته 12%.

مدة التمويل 60 شهر.

يتم دفع رسوم أداريه بقيمة 500 دولار.

الأوراق والنماذج المطلوبة للحصول على تمويل المتقاعدين

يتطلب تقديم عدد من الأوراق والنماذج للحصول على تمويل الراجحي للمتقاعدين، وهذه الأوراق أساسية للحصول على هذا القرض وهو كالتالي.

ملئ نموذج خاص بطلب التمويل.

صورة من الهوية الشخصية للعميل.

تقديم شهادة التقاعد من المؤسسة العامه للتقاعد لموظفي القطاع العام، والتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص.

نجد أن مصرف الراجحي من البنوك التي دائما ما تسعى إلى تقديم افضل الخدمات المصرفية، ويقوم بتقديم كل أنواع التسهيلات سواء فترة سداد كبيره أو تسهيلات في الاجرائات، ولهذا يعتبر الراجحي من افضل البنوك التي تقدم قروض ويعتبر افضل تمويل هو تمويل الراجحي للمتقاعدين.