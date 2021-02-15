بعثة “الصحة العالمية” إلى الصين: اكتشفنا تفشي 13 سلالة لـ”كورونا” في ووهان خلال ديسمبر 2019

بلادي – الرياض :

كشفت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، عن وجود عدة علامات على انتشار فيروس “كورونا” في ديسمبر 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان في نفس العام.

وأوضح المحقق الرئيسي لبعثة المنظمة في الصين “بيتر امباريك”، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أن التحقيقات وجدت أن الفيروس كان متفشيًا على نحو أكبر من المتوقع خلال الشهور الأولى من انتشاره، مشيراً إلى أن الفريق استخدم عينات جينية جزئية مكنته من التأكد من انتشار الفيروس في الصين في ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن العلماء الصينيين قدموا للبعثة 174 حالة إصابة بالفيروس في ووهان والمناطق الواقعة حولها في ديسمبر 2019، مما يشير إلى أن الفيروس قد أصاب أكثر من 1000 شخص في المدينة الصينية خلال ذلك الشهر.

من جانبه، قال عالم الفيروسات بجامعة سيدني “إدوارد هولمز”، إن وجود 13 سلالة متفشية في الصين خلال ديسمبر هو دليل على أن الفيروس بدأ في التفشي بين البشر في وقت سابق لتلك الفترة، مشيراً إلى أن التغييرات في التركيب الجيني للفيروسات تعد ظاهرة شائعة، وتحدث مع انتقال الفيروس وتكاثره بين البشر أو الحيوانات.