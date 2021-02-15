الزوجة مسجلة في التأمينات.. فهل يحسم ذلك من حساب المواطن؟ البرنامج يجيب

بلادي – الرياض :

أجاب برنامج حساب المواطن، اليوم (الإثنين)، عن تساؤل أحد المواطنين حول تأثير تسجيل زوجته في التأمينات على الحسم من الدعم.

وأوضح البرنامج، أنه في حال كان الاسم مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية، فلا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.

وأضاف أنه ستتم دراسة استحقاق المواطن مرة أخرى، وسيصرف الدعم في حال كان مستحقًا له.