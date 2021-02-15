بلادي – الرياض :
أجاب برنامج حساب المواطن، اليوم (الإثنين)، عن تساؤل أحد المواطنين حول تأثير تسجيل زوجته في التأمينات على الحسم من الدعم.
وأوضح البرنامج، أنه في حال كان الاسم مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية، فلا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.
وأضاف أنه ستتم دراسة استحقاق المواطن مرة أخرى، وسيصرف الدعم في حال كان مستحقًا له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزوجة مسجلة في التأمينات.. فهل يحسم ذلك من حساب المواطن؟ البرنامج يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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