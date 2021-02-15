“الشورى” يطالب هيئة الترفيه بتنويع مصادر دخلها وسرعة اعتماد “نظام الترفيه”

بلادي – الرياض :

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للترفيه، بالعمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها مالياً، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.

ودعا المجلس، أثناء مناقشة التقرير ‏السنوي لهيئة الترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ، اليوم (الإثنين)، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها، كما طالب بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

وشدد المجلس على الهيئة بضرورة قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنةً بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة 2030.