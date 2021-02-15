‏”البيئة”: بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الإثنين) بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف تعزيز حماية الحياة الفطرية.
وأوضحت أن الهدف من صدور اللائحة، حماية الحياة الفطرية، وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض، مع الحد من ممارسات أنشطة الصيد الجائر بتنظيمها، وإتاحة منافذ آمنة لممارسة الهواة.
وأبانت الوزارة أن اللائحة حددت أنواع الكائنات المحظور والمسموح صيدها، والكميات والحصص المحددة لكل ترخيص، وكذلك المواسم والأوقات والأماكن، مع توضيح المعدات المحظور استخدامها.
ويُشار إلى أن اللائحة وضعت جدولًا بقيم الغرامات الموقعة على المخالفين، تشمل غرامة 20 ألف ريال للصيد بدون ترخيص للمرة الأولى، و5 آلاف ريال للصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها، أو الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد بها، بالإضافة إلى 10 آلاف ريال غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد البري.
ونصت اللائحة على تطبيق غرامات متعلقة بأدوات الصيد المحظورة، مثل استخدام الأسـلحة النارية وبنادق الرش والشباك الساقطة والمصايد والأشراك، بالإضافة إلى استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة والمواد الكيميائية والسموم والعقاقير المخدرة والغاز والدخان والآلات الكهربائية وبنادق الصيد من جميع أنوع المركبات المتحركة ووسائل جذب الكائنات الفطرية، وتتراوح الغرامات من 10 إلى 100 ألف ريال.
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