‏”البيئة”: بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الإثنين) بدء ‏تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، بهدف ‏تعزيز حماية الحياة الفطرية.‏

وأوضحت أن الهدف من صدور اللائحة، حماية الحياة الفطرية، ‏وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض، مع الحد من ممارسات ‏أنشطة الصيد الجائر بتنظيمها، وإتاحة منافذ آمنة لممارسة ‏الهواة.‏

وأبانت الوزارة أن اللائحة حددت أنواع الكائنات المحظور والمسموح ‏صيدها، والكميات والحصص المحددة لكل ترخيص، وكذلك ‏المواسم والأوقات والأماكن، مع توضيح المعدات المحظور ‏استخدامها. ‏

ويُشار إلى أن اللائحة وضعت جدولًا بقيم الغرامات الموقعة على ‏المخالفين، تشمل غرامة 20 ألف ريال للصيد بدون ترخيص ‏للمرة الأولى، و5 آلاف ريال للصيد في أماكن محظور الصيد ‏البري فيها، أو الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد بها، ‏بالإضافة إلى 10 آلاف ريال غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد ‏البري‎.‎

ونصت اللائحة على تطبيق غرامات متعلقة بأدوات الصيد ‏المحظورة، مثل استخدام الأسـلحة النارية وبنادق الرش والشباك ‏الساقطة والمصايد والأشراك، بالإضافة إلى استخدام المواد ‏الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة والمواد الكيميائية والسموم ‏والعقاقير المخدرة والغاز والدخان والآلات الكهربائية وبنادق ‏الصيد من جميع أنوع المركبات المتحركة ووسائل جذب ‏الكائنات الفطرية، وتتراوح الغرامات من 10 إلى 100 ألف ‏ريال.‏