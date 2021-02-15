شاهد.. رصاصة طائشة تخترق مركبة مواطن في حي المونسية بالرياض

بلادي – الرياض :

اخترقت رصاصة طائشة مركبة مواطن متوقفة أمام منزله في حي المونسية بالرياض، والتي يعتقد أن مصدرها إحدى المناسبات.

وأظهر مقطع فيديو، الرصاصة وقد اخترقت مقدمة السيارة محدثة ثقباً وبعض التلفيات بها، فيما أبدى المواطن استياءه من استهانة مطلقي النار أثناء الاحتفالات بأرواح الآخرين، متسائلاً عما سيحدث إذا استقرت هذه الطلقة في جسم طفل أو أي إنسان.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشديد العقوبات حول إطلاق النار في الاحتفالات، والعمل على الحد من هذه الظاهرة لخطرها على حياة الأشخاص والممتلكات.