“موتوا على ما مات عليه”.. كلمات مؤثرة لوالد الشهيد “فهد العنزي” أثناء تشييع جنازته

بلادي – الرياض :
شيع يوم أمس (الأحد)، جثمان شهيد الواجب الملازم أول فهد بن صالح العنزي، والذي استشهد أول أمس (السبت) في الحد الجنوبي.
وقال والد الشهيد، خلال استقباله جثمان نجله بسيارة الإسعاف كلمات مؤثرة، أكد من خلالها أن نجله استُشهد فداء للوطن، وأن على الجميع أن يكونوا على استعداد للتضحية بأرواحهم فداءً لوطنهم.
وتابع خلال حديثه أمام المشيعين لجنازة نجله: “أنا ما أعزي نفسي وأنا أعزيكم كلكم، موتوا على ما مات عليه، كلنا فداء للوطن”.
يذكر أن جثمان الشهيد وصل يوم أمس إلى مطار طريف، وتمت الصلاة عليه في مقبرة طريف بحضور عدد من أقاربه وزملائه إضافةً إلى عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
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