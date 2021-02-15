المملكة تتصدر قائمة دول مجلس التعاون في نسب الشفاء من كورونا بـ 97.5%

بلادي – الرياض :
أظهرت الإحصاءات اليومية التي يصدرها المجلس الصحي لدول التعاون الخليجي، تصدر المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد.
وسجلت المملكة نسب شفاء حتى أمس (الأحد) بـ 97.5%، تلتها الإمارات بـ 95.1%، ثم قطر بـ94.3%، وحلت عمان رابعًا بـ 94%، والكويت بـ93.4%، فالبحرين بـ93.2%.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس (الأحد)، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372732 حالة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 363585 حالة.
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