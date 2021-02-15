المملكة تتصدر قائمة دول مجلس التعاون في نسب الشفاء من كورونا بـ 97.5%

بلادي – الرياض :

أظهرت الإحصاءات اليومية التي يصدرها المجلس الصحي ‏لدول التعاون الخليجي، تصدر المملكة لقائمة الدول الخليجية الأكثر ‏ارتفاعًا في نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد.‏

وسجلت المملكة نسب شفاء حتى أمس (الأحد) بـ 97.5%، تلتها ‏الإمارات بـ 95.1%، ثم قطر بـ94.3%، وحلت عمان رابعًا بـ ‏‏94%، والكويت بـ93.4%، فالبحرين بـ93.2%.‏

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس (الأحد)، تسجيل 322 ‏حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ‏ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372732 حالة، ‏فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 363585 حالة.‏