نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل حساب ابشر absher عن طريق الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال, يبحث الكثير من مستفيدي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية عن طريقة تفعيل أبشر عن طريق الجوال وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي يقدمها الموقع للمواطنين السعوديين والأجانب, حيث يعتبر نظام أبشر أحد الأنظمة التابعة لوزارة الداخلية السعودية والذي قام بربط الكثير من الخدمات الحكومية بالخدمات المقدمة علي الموقع الإلكتروني, كما يدخل علي موقع ابشر للخدمات الإلكترونية الملايين من المستفيدين من خدمات الموقع يومياً, كما يتميز موقع ابشر بأن جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة التي تُقدم من خلاله هي خدمات مجانية تماماً ولا يتم الدفع مقابل الحصول علي تلك الخدمات من خلاله, وحتي تستطيع تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال تابع الخطوات التالية.

خطوات تفعيل حساب أبشر عن طريق الجوال

موقع ابشر يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع من هم داخل المملكة العربية السعودية بدون مقابل وبطريقة مجانية, حيث يتم تفعيل أبشر عن طريق الجوال لابد من اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع ابشر للخدمات الإلكترونية: موقع ابشر ثم باختيار خدمات الأفراد. تسجيل الدخول كمستخدم جديد. قم بكتابة البيانات المطلوبة مثل (اسم المستخدم باللغة الإنجليزية- رقم الهوية الوطنية- رقم الجوال, كتابة رقم سري خاص بك ثم تقوم بتأكيده مره آخري- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك- يتم تأكيد البريد الإلكتروني مرة آخري). بعد الانتهاء من ملء البيانات المطلوبة قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. سوف يرسل لك الموقع رسالة تأكيد علي الجوال الذي قمت بإدخاله من قبل. قم بكتابة رمز التأكيد المرسل علي جوالك. سوف تظهر أمامك رسالة محتواها (تفعيل الحساب قم بالضغط هنا). يتم الضغط علي التفعيل عن طريق البنك. اختيار البنك الذي ترغب في التفعيل عليه. اختيار التطبيق الخاص بالبنك الذي قمت باختياره. وفي الأخير سوف يتم إرسال رسالة نصية علي رقم الجوال الخاص بك بها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمعلومات التسجيل.

تطبيق أبشر

وفر موقع ابشر للخدمات الإلكترونية تطبيق إلكتروني خاص بالجوال يمكن أن تقوم بتحميله من خلال المتجر الخاص بهاتفك لتسهيل عملية الحصول علي الخدمات الإلكترونية المقدمة من الموقع.

رقم تواصل الدعم الفني لمنصة ابشر

صرحت منصة ابشر انه قم تمت تغيير الرقم الخاص بالدعم الفني لتلقي الاستفسارات والأسئلة إلي هذا الرقم 920020405, حيث انه كان الرقم القديم 8007490000 وتم تغيره للرقم السابق, ويكون الدعم الفني الخاص بموقع ابشر متوافر علي مدار الساعة, كما يوجد موقع ابشر للخدمات الالكترونية يمكنك التواصل من خلاله أيضاً علي مدار الساعة.