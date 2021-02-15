نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي الارتفاع التاسع للسهم لأعلي مستوي للسهم منذ 14 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي أعلن اليوم 15 من فبراير لعام 2021 أن السهم الخاص بها يواصل الارتفاع ويقفز قفزه داخل البورصة لم تحدث منذ 14 عاماً مضت و سهم الراجحي من الأسهم المميزة داخل البورصة في تداولاته علي مستوي المملكة العربية السعودية وكان سهم الراجحي اليوم واصل المكاسب الخاصة به خلال الجلسة لهذا اليوم الاثنين 15 فبراير ليسجل الارتفاع رقم 9 علي التوالي وبذلك يحدث له القفزة لأعلي المستويات منذ حوالي 14 عاماً مضت ويتساءل المواطنين كم سعر سهم الراجحي اليوم داخل البورصة بعد التداول الذي يتم عليه وبعد التصريحات الرسمية الخاصة بسعر السهم وما تم تداوله عبر الوسائل الإعلامية وسوف يتم عرض سهم الراجحي اليوم وكم سعره وفقاً لما يتم أرفاقه في هذا المقال .

الراجحي ونسبة التسجيل التي سجلها السهم اليوم داخل البورصة السعودية

الأسهم التي تم التداول عليها اليوم داخل البورصة والسعر الذي وصل أليه السهم حيث سجل السهم اليوم الاثنين الموافق 15 من فبراير لعام 2021 نسبة وصلت إلي 3 % في توقيت اليوم الساعة 12:55 وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية وبذلك يسجل سهم بنك الراجحي مستوي يصل إلي 86 ريال سعودي وهذا السعر للسهم هو الأعلى للمستوي وذلك منذ السعر الأخير للسهم الذي تم الإعلان عن سعره في شهر أكتوبر من عام 2006 .

كمية التداول الخاصة بالسهم وما تم علي السهم اليوم في الكمية المتعلقة بالتداول عليه

أعلنت إدارة البورصة اليوم بأن الكمية الخاصة بالتداول علي السهم في التوقيت المعلن عاليه والسعر الخاص بالسهم أن التداول وصل إلي 5.87 مليون سهم من الأسهم التي تم التداول عليها اليوم وسهمه وصلت للتداول هذا من بين كمية الأسهم في معدل يعتبر قفزه هائله له وبلغت قيمة الأسهم المتداول عليها قيمة 504 مليون ريال سعودي وحل بذلك سهم الراجحي في قائمة الأسهم التي كانت نشطة اليوم في الترتيب الثاني .

المكاسب الخاصة بالسهم في تداوله اليوم في جلسات البورصة ليوم 15 فبراير عام 2021

اسهم الراجحي حققت المكاسب في جلسات اليوم الخاصة بالسهم مكسب محقق في 9 جلسات وتسبب في الارتفاع المستمر للسهم وبلغ نحو 20.3 % وبذلك تم إضافة ما يقرب من 14.50 ريال سعودي لقيمة اسهم الراجحي في الرصيد الخاص بالسهم وذلك تم مع المقارنة التي حدثت في مستويات غلق الأسهم قبل الارتفاع والذي كان عند 71.50 ريال سعودي للسهم الواحد وذلك كان يخص الجلسة من هذا الشهر وتحديداً في يوم 2 فبراير لعام 2021 .

الراجحي وتم التصريح اليوم بأن هذا الارتفاع للسهم هو الأعلى وزناً فيما يخص المؤشر الخاص بالمؤشر العام للسوق السعودي وكان أداء السوق السعودي للأسهم في تلك اللحظات وخصوصاً السهم الخاص بالبنك واصل أرتفاعه إلي أن وصل إلي تجاوزه لمستويات 9100 نقطة وبذلك يكون قد تم تسجيله لأعلي مستويات للسهم منذ 21 شهر .