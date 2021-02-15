نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدخول الى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد وخطوات تسجيل الدخول إلى المنصة schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدخول الى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، يبحث الكثير من طلاب المملكة العربية السعودية عن رابط وخطوات الدخول إلى منحة مدرستي التعليمية لإستكمال مسيرة التعلم عن بعد استكمال الفصل الدراسي الثاني، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عن استكمال الفصل الدراسي الثاني عن بعد مثل الفصل الدراسي الأول تمامًا مع تعديل بعض الاستراتيجيات التعليمية في منصة مدرستي ليتمكن الطلاب من الدخول بسهولة إلى الاختبارات الأسبوعية دون مواجهة مشاكل، ويمكن بسهولة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد من خلال متابعة تلك المقالة لمعرفة جميع خطوات الدخول والتسجيل إلى المنصة.

الدخول الى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد

تحاول الحكومة السعودية قدر الإمكان تقديم الخدمات الحكومية والتي يحتاجها المواطنين يوميًا بشكل إلكتروني خوفًا عليهم من انتشار فيروس كورونا، ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة التعلم عن بعد التي أعلنت عنها الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك بعد الاضطرار إلى استكمال المسيرة التعليمية عن بعد لعدم نزول الطلاب إلى المدارس وتفشي العدوى بينهم وبين هيئة التدريس.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد

اولا قم بالدخول الى موقع منصة مدرستي الذي اعلنت عنه وزارة التربيه والتعليم السعوديه. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. اضغط على الدخول. اذا لم تمتلك حساب قم بالضغط على انشاء حساب جديد في يمين أعلى الصفحة. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.

وهكذا يتم تسجيل الدخول في المنصة لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للعام 1442 هـ.