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عمر شويل - جدة حجز موعد تطعيم كورونا عبر تطبيق صحتي، ذلك التطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لخدمة المواطنين على أراضيها، وسهولة الحصول على كافة المعلومات والخدمات الصحية الصادرة عن مختلف هيئات القطاع الصحي بالمملكة، بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات الصحية، الأمر الذي يوفر الوقت والمجهود للمواطنين، ويمنع التزاحم الذي يتسبب في انتشار فيروس كورونا، وقد أعلنت وزارة الصحة أنه بإمكان المواطنين التسجيل في تطبيق صحتي وحجز مواعيد لتلقي تطعيم كورونا.

حجز موعد تطعيم كورونا الجرعة الثانية عبر تطبيق صحتي

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة أنه بإمكان المواطنين حجز موعد تطعيم كورونا عبر تطبيق صحتي، وذلك بالنسبة للأفراد الذين تم جدولة مواعيد تلقي اللقاح في الجرعة الأولى، على أن يبدأ الحجز بعد 18 فبراير 202 م، الجدير بالذكر أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بدأت في المملكة في نهاية عام 2020، مقسمة على ثلاث جرعات، كل جرعة تستهدف فئة معينة لتشمل كافة فئات المجتمع بنهاية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

خطوات حجز موعد تطعيم كورونا في تطبيق صحتي

يستطيع المواطنين حجز تطعيم كورونا من خلال تطبيق صحتي، من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق صحتي على الجوال. النقر على خدمة حجز موعد لقاح كورونا. القيام بتسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة. الاستمرار في متابعة الخطوات حتى الانتهاء بحجز الموعد.

رابط تطبيق صحتي

يقدم تطبيق صحتي العديد من الخدمات الصحية للمواطنين بالمملكة، بما يوفر عليهم الوقت ويحميهم من مخاطر انتشار الفيروس بالتزاحم أمام الوحدات الصحية، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال التسجيل في تطبيق صحتي بشكل إلكتروني عبر الرابط الرسمي له، كما يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة وتثبيتها، والاستفادة بكافة الخدمات، أهمها حجز موعد لتلقي لقاح كورونا؛ حيث يمكن تحميل التطبيق للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من متجر google play، و هواتف أيفون من متجر app store.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية حجز مواعيد في تطبيق صحتي لتطعيم كورونا الذي أطلقته وزارة الصحة السعودية من أجل توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها بشكل إلكتروني.