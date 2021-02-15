نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط تسجيل madrasati.sa للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية للطلاب لمراحل “ابتدائي، متوسط، ثانوي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي رابط دخول madrasati.sa للتعليم عن بعد، من أكثر ما يشغل بال الطلاب والطلبات والمعلمين في المملكة العربية السعودية حالياً هو رابط الدخول لمنصة مدرستي التي تعتبر واحدة من أهم وسائل التعليم عن بعد التي توفر للطلاب شرح الدروس المقررة عليهم لاستكمال العملية الدراسية للترم الثاني لعام 1442، وأزداد البحث بشكل مكثف من قبل الطلاب حول رابط دخول منصة مدرستي والتسجيل فيها وهذا ما نقدمه لكم الآن من خلال موقعنا ثقفني فتابعونا.

رابط دخول منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية واحدة من أهم المنصات التعليمية التي فعلت خصيصاً لتوفر للطلاب كل ما يحتاجون له لاستكمال دراستهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا بهدف الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، وتم الاعتماد على منصة مدرستي في الفضل الدراسي الأول والتي حققت نجاحاً كبيرا بتقديم شرح المناهج التعليمية للصفوف التعليمية المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” بالإضافة إلى الواجبات المدرسية والتي من خلالها يتم تقييم مستوى الطلاب، وبذلك تعتبر منصة مدرستي بمثابة المدرسة الافتراضية البديلة عن التوجه للمدارس في الوقت الراهن، ولم تتوقف خدمات منصة مدرستي على الطلاب والمعلمين فقط بل شملت أيضاً أولياء الأمور حتى يتمكنوا من معرفة تقييم أبنائهم التحصيلي.

طريقة تسجيل الدخول منصة madrasati.sa

قامت منصة مدرستي بتقسيم الوقت على طلاب مراحل التعليم المختلفة لتقديم شرح الدروس المقررة عليهم، حيث أنها حددت للمرحلة المتوسط والثانوية اعتباراً من التاسعة صباحاً، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية من الثالثة عصراً، ويتم التسجيل في المنصة على النحو التالي:

الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

كتابة كل البيانات المطلوبة الخاصة بالطلاب من الاسم وكلمة السر.

يتم تسجيل الدخول واختيار الفصل الدراسي التابع له.

اختيار الدروس التعليمية التي يرغب الطالب في متابعتها.