لما تجاملني؟….. للكاتبة الصحفية / وضحى الونيس

لماذا تجاملني؟ سؤال دائما يتردد بالأذهان بإمكانك أن تكون صريحاً حتى تخرج مالدي من إبداع فالمجاملة لن تصنع من أخطائي شيئا لك ولا للمجتمع، جميل أن تمدح الأفعال التي تستحق الاطراء وأن تنتقد مالا تراه مناسبا نقدا بناء لينهض بنا و ليجعلنا أفضل فأحيانا النقد يكون يد أخرى فاليد الواحدة لاتصفق و إنما ترسم فلا ترسم إبتسامة على ثغرنا لمجرد لفت انتباه أو لكسب الود لاغراض هدفها كالكتاب المفتوح لابد أن نعلم بروتكول كل مجال وأن نحترم من هم أمامنا وأن المجاملة سبباً لرجوعنا وليس لتطورنا فما فائده مجاملتك لعمل ما أن لم يكن بالطريقه المتقنة والتي تستحق أن تظهر، مجاملتك لمجرد أنك تريد غرضا مني كرت محروق دخانه سوف يحرقك قبل أن يحرقني، فلسنا ساذجين لنكون تحت يديك كروتاً تبدلنا على حسب مانقدمه من تنازلات لإرضائك حتى نستطيع الحصول على مانطمح له فلم نأتي إليك إلا للعمل فلم نطرق باب بيتك لتقبل استضافنا، فلنعلم أن هناك فرق بين التشجيع للتطوير وزيادة الأداء والإنتاجية وبين المجاملة المغلفة التي تضر وتغير مجرى الأعمال إلى الهاوية.

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