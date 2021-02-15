نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد فحص كورونا صحتي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريد أن تقوم بحجز مكانك لتلقي التطعيم الخاص بـ فايرس كرونا، حيث بدأت المملكة العربية السعودية بإعطاء مصل أو ما يسمي بالتطعيم حيث جاء هذا المصل علي ثلاثة مراحل وكان الأولوية إلي كبار السن والعاملين في المجال الطبي، حيث وفرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية طريقة التسجيل للحصول علي التطعيم وكان التسجيل عبر تطبيق أطلق من قبل المملكة العربية السعودية وهو تطبيق صحتي، لذا نحن في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة حجز موعد فحص علي تطبيق صحتي.

يجب عليك تحميل تطبيق صحتي من المتجر الخاص بجوالك حتي تستطيع الحجز وفي السطور التالية طريقة الحجز بعد تحميل التطبيق علي الجوال الخاص بك.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك أكتب كلمة السر الخاصة بحسابك بعد تسجيلك الدخول ستتلقي إشعار بأنك تسطيع ألأن الحجز ادخل إلي هذا الأشعار سوف تجد رسالة مفيدها هل تلقيت التطعيم سوف تختار إذا كنت انت من تريد التطعيم أم أحدي التابعين إذا كنت أنت فـ قم بالضغط علي أنا ومن ثم قم بـ ملئ الحقول المطلوبة سوف يقوم بإعطائك موعد لكي تتلقي فيه التطعيم أو المصل

ولكن هذه الطريقة هي لمالكي حساب علي تطبيق صحتي أما إذا ليس كان لديك حساب فتابع معنا طريقة الحصول علي حساب لتطبيق صحتي

التسجيل في تطبيق صحتي للأندرويد

يعتبر التسجيل في تطبيق صحتي من ألأمور السهلة وقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم تطبيق غير معقد في تسجيل حساب جديد أو حتي في أستعمال التطبيق من الداخل حيث يعتبر أنه تطبيق سلس، وسوف نقدم لكم طريقة التسجيل في السطور التالية

بعد تحميل التطبيق قم بالضغط علي تسجيل حساب جديد قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك أدخل رقم الهوية قم بكتابة تاريخ ميلادك بعد الضغط علي زر التالي ستصلك كود تفعيل علي الجوال قم بإضافة هذا الكود ثم قم بإنشاء كلمة سر ومن ثم أضغط علي تسجيل

وبذالك تم تسجيل حساب جديد علي تطبيق صحتي، تسطيع ألأن أستخدام جميع الخدمات التي يوفرها تطبيق صحتي.