نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة لمياء بنت هزلول بن عبد العزيز آل سعود والصلاة عليها غداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الإثنين 2021/02/15 الموافق 3 من شهر رجب عام 1442 هجري، عن وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، ونشرت وكالة الأنباء السعودية ” واس” نعي الديوان الملكي للأميرة الراحلة، وجاء بيان وكالة الأنباء مقتضب وأعلن أن ألدفنه ستكون غداً بالرياض.

الديوان الملكي السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي عن دفن الأميرة الراحلة يوم غداً الثلاثاء 2021/02/16 ميلادي الموافق 3 من شهر رجب لعام 1442 هجري، وأعلن أنه سيتم الدفن في العاصمة السعودية الرياض ولم يذكر أكثر من ذالك.

من هو الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود

الأمير هذلول بن عبد العزيز هو ألابن الثالث والثلاثون للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، عمل في العمل العام حيث تولى رئاسة نادي الهلال السعودي من الفترة 1392 هجري حتى 1398 هجري، وتولى رئاسة شرف نادي الهلال حتى وفاته عام 2012 ميلادي في إحدى المستشفيات جنيف بسويسرا، والأمير الراحل له من الأبناء الأمراء 12 ولد وبنت وهم، ” الأمير نواف بن هذلول، الأمير البندري بن هذلول، الأمير عبد العزيز بن هذلول، الأميرة الراحلة لمياء بنت هذلول، الأميرة عبطة، الأميرة ريما، الأميرة نجود بنت هذلول، زوجته هي الأميرة عبطة بنت عبد الله الرشيد.

أخوة الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود

الأمير الراحل هذلول كان شقيق كلاً من مساعد بن عبد العزيز آل سعود، متعب بن عبد العزيز آل سعود، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، محمد بن عبد العزيز آل سعود، تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، خالد بن عبد العزيز آل سعود، فيصل بن عبد العزيز آل سعود، سعود بن عبد العزيز آل سعود، مشعل بن عبد العزيز آل سعود.