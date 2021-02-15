دوت الخليج – الأحساء : وضحى الونيس أمام أو خلف القبضان هل يختلف الحال؟

لما نطوق السجناء والسجينات بقيود النظرات وأصابع الإتهام لازالت تشار إليهم حتى بعد تلقيهم لعقوبتهم يتم معاقبتهم أيضا بالخارج من المجتمع متناسين بالأصل أنهم بشر فطبيعة النفس البشريه خطائه ولكنها تتعلم من الخطاء فمن منا يستطيع أن ينزه و يبرء نفسه ويدعي المثاليه فقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه :﴿وَما أُبَرِّئُ نَفسي إِنَّ النَّفسَ لَأَمّارَةٌ بِالسّوءِ إِلّا ما رَحِمَ رَبّي إِنَّ رَبّي غَفورٌ رَحيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣] فلما بصمة الإجرام تلاحقهم فلا تتناسون أيها البشر أنكم أخطئتم ولكن الله أحاطكم بالستر لعل أن تكون التوبة حليفتكم ، تلك الفئة تعاني بصمت وتأن بالوهن بعد خروجهم إلى العالم الخارجي متمنين حياة أفضل فيرون مالا يتوقعونه، عزلوا عن العالم وأخباره لسنوات فلو التفتنا قليلاً وخصصنا وقتاً لهم لتجهيزهم وتلقيهم للأخبار والأنظمة والقوانين المستجدة حتى لا يكون هناك أخطاء غير مقصوده لعدم داريتهم بالجديد، وفي فترة قضاء الحكم الصادر بحقهم يكونوا تحت إشراف رقابي من أخصائيين واستشاريين لتأهيلهم بالطريقة الصحيحة للاستفادة من مايمتلكونه من مهارات وأفكار تسخر لمنفعة الفرد والمجتمع كما استفدنا من مهارات بعض الهكر في تأمين بعض الحسابات والمواقع، فلا بد من تواجد جهة تتبنى تلك الموارد البشريه وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل حتى يتنسى لهم الإلتحاق بالوظائف لعيش حياة كريمة للفرد أو لإعالة عائلتهم دون أن يجبروا لاستخدام الطرق المتلوية التي قد تجعلهم يعودوا لتلك القبضان مجدداً بدلاً من أن يكونوا أفراد منتجة لنهضة الوطن.

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