نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج كارنيه المعاقين 2021 والأوراق المطلوبة وشروط الحصول على الكارنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استخراج كارنيه المعاقين اصبح ضروريا لذوى الاحتياجات الخاصة في المملكة وفقا لشروط وخطوات يحددها الضمان الاجتماعي ويجب تقديم اللاوراق المطلوبة للحصول على كارنيه المعاقين، كما أنها بطاقة وفرتها الدولة للمصابين بإعاقات مختلفة عن طريق استخراج كارنيه تثبت فيه نوع الإعاقة ودرجتها وبذلك يتمكن المعاق من الحصول على مجموعة من الخدمات منها إتاحة فرصة العمل أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، ويتم توثيق هذه البطاقة بختمها بخاتم مكتب التأهيل، ومن ثم يتم إرسال كافة البطاقات الصادرة للمعاقين إلى الإدارة الاجتماعية وتعمل المملكة على تقديم حياة كريمة يستحقه الجميع كما انه يتم توفير جميع الرعاية الطبية والعلاج الذي يحتاجون إليه المعاقين بالمملكة وقد سهل استخراج الكارنيه الكثير في التعامل مع اجراءات الضمان الخاصة بهم.

خطوات استخراج كارنيه المعاقين 2021

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أدخل إلى استعلامات صدور البطاقة. يتم كتابة الرقم القومي ثم اضغط على بحث. ظهور حالة صدور الكارت ومكان استلام كارت المعاقين.

الأوراق اللازمة للحصول على كارنيه المعاقين 2021

نموذج 24 للمعوق لتقديم طلب استخراج بطاقة الخدمات للمعاقين. 3 صور شخصية 4*6 مستند أثبات قيد المعاق في دائرة عمل المكتب. محضر شرطة لاستخراج بدل فاقد. البطاقة ألتألفه لاستخراج بدل تألف.

شروط الحصول على كارنيه المعاقين 2021

أن يكون الشخص مقيما في دائرة المكتب. أن يكون الشخص غير مصاب بأي مرض نفسي. أن يكون الشخص قد انتهى من مرحلة العلاج الطبيعي.

مميزات كارنيه المعاقين للخدمات المتكاملة

تقديم خدمة ميزة باستخدام بطاقة ميزة الدفع الإلكتروني للتمكن من دفع كافة المستحقات الحكومية عبر البطاقة. يحصل حامل الكارت على تخفيض على وسائل المواصلات والنقل العام. وأيضا يحصل حامل الكارت على تخفيض عند اشتراكه في المراكز الشبابية والأندية الرياضية. الدخول إلى المناطق الأثرية والمتاحف الممكنة مجانا. الحصول على دعم نقدي وعلى الإسكان الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن يستطيع المواطن صاحب الطلب استلام كارنيه المعاقين بعد معرفة كيفية استخراج كارنيه المعاقين للاستفادة من الخدمات التي توفرها له الدولة، ويمكن للمعاق تجديد الكارنيه بعد مرور عشر سنوات على تاريخ إصداره وإذا تعرض المعاق لفقد الكارنيه أو لضياعه يقوم بتحرير محضر بقسم الشرطة المسجل به بيانات المعاق حتى يثبت فقده الكارنيه وعدم استغلاله لمن يجده، كما أن المعاق لا يمكنه استخدام هذا الكارنيه في كل الجهات ولكنه يستخدم في الجهات المسموح بها فقط والتي تحددها له وزارة الشئون الاجتماعية، كما أن الضمان الاجتماعي يقدم خطوات تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي 1442 وشروط الضمان للاستفادة المعاقين من الضمان وتقديم الدعم المآلي لهم نتيجة أصابتهم أو الإعاقة.