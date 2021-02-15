نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يوضح الشروط المطلوبة لتبديل لوحات المركبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشروط المطلوبة لتبديل لوحات المركبات، قام المرور السعودي في يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر فبراير بتوضيح لائحة جديدة تشمل الأسعار المحددة لمن يرغب في تبديل لوحات المركبة الخاصة به وكذلك الشروط المطلوبة لذلك، حيث تم عرض الإجابة نتيجة لسؤال أحد المواطنين عن الشروط المطلوبة لتبديل اللوحات لنفس الشخص المالك لمركبتين اثنتين وبالتفصيل، وقامت هيئة المرور السعودي بالإجابة عن ذلك السؤال بشكل رسمي.

إعلان هيئة المرور السعودي عن تفاصيل تبديل لوحات المركبات

بعد سؤال أحد المواطنين عن إمكانية تبديل أرقام مركبتين لنفس المالك، فقامت هيئة المرور السعودي بنشر شروط تبديل لوحات المركبات لنفس المالك كالتالي:

يجب أن تكون كلا المركبتين المراد تبديل لوحاتهما لنفس الشخص المالك، لا أن تكون واحد لفرد والأخرى تابعة لفرد آخر.

يتم سداد رسوم تبديل لوحات المركبات في المملكة العربية السعودية من خلال الحساب البنكي الخاص بالمركبات الخصوصي.

أما عن أسعار تبديل لوحات المركبات في السعودية الجديدة فهي:

يتم سداد مبلغ ربعمائة ريال سعودي لكل مركبة من المركبتين وتشدد من خلال الحساب البنكي للمركبات.

ويتم دفع مبلغ سبعمائة ريال سعودي ولكن للنقل الخاص لكل مركبة من المركبتين المراد تبديل لوحاتهما، وذلك تحت خيار الاستبدال للوحات المركبات للمالك نفسه.

وهذه هي الشروط المطلوبة من الفرد الذي يرغب من تغيير لوحات مركبتين تابعة لنفس الشخص، لأن امتلاك المركبتين لنفس المالك هو شرط هام وأساسي لتبديل لوحات المركبتين، ودون ذلك لا يسمح للفرد بتغير اللوحات والأرقام التابعة للمركبات، وجاءت تلك الشروط حتى يتم حماية حق كل فرد في امتلاك مركبته، والأسعار الموضحة هي التي يتم سدادها عند البدء في خطوات تبديل لوحات المركبات في المملكة العربية السعودية، وشرط أساسي أن يتم سداد تلك الرسوم من خلال الحساب البنكي للمركبات.