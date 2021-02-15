نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل عقد الإيجار في أبشر في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل عقد الإيجار في أبشر إلكترونيًا، منشة أبشر الحكومية الإلكترونية التي تعتبر أحدث الطرق المتبعة في المملكة العربية السعودية للتقليل من الزحام والتكدس بين المواطنين في الكثير من مناطق المملكة الحكومية، حيث تقوم تلك المنصة باتباع رؤية المملكة 2030 التي تسعى السعودية للوصول إليها وهي جعل جميع خدمات السعودية إلكترونية بشكل كامل، حتى لا يضطر المواطن القدوم للمكتب المختص إلا للضرورة القصوى، ويتم استخدام منصة أبشر في العديد من الخدمات كان منها تسجيل عقود العقارات.

منصة أبشر الحكومية

هي من المنصات التي تساعد المواطنين بشكل كبير، ومن خلالها يتم القيام بعدد كبير من الخدمات الحكومية ولكن بشكل إلكتروني أسهل وأبسط، حتى يتم حماية المواطنين في ظل الظروف الحالية من الإصابة بفيروس كورونا والتقليل من فرص انتشاره بين المواطنين، كما أنها من خطوات رؤية المملكة 2030 التي تسعى بدورها في تحويل جميع خدمات المملكة العربية السعودية إلى خدمات إلكترونية بشكل بحت للتسهيل على المواطنين والتقليل من فرص الانتظار لوقت طويل لحين إتمام الخدمات والتعرض للزحام والتكدس، ويمكن من خلال خدمة أبشر الحكومية تسجيل عقد الإيجار الخاص بجميع العقارات بشكل إلكتروني.

طريقة تسجيل عقد الإيجار في منصة أبشر

قامت منصة أبشر بتحديد الخطوات المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار سواء كان المؤجر أو المستأجر أو من يقوم بالنيابة عن المستأجر من خلال منصة أبشر، حيث حددت خطوات تسجيل عقد الإيجار في أبشر كالتالي:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية الحكومية. يتم التسجيل في منصة أبشر من خلال كتابة اسم المستخدم في الحقل المخصص لذلك، ومن ثم كتابة رقم السر أو كلمة السر في الحقل المخصص كذلك، وبعد ذلك يطلب كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة للتأكد من أنك شخص حي. الضغط بعد ذلك على زر تسجيل الدخول ليتم تحويل للصفحة الرئيسية لمنصة أبشر الحكومية. من القوائم الواضحة أمامك يتم اختيار الزر الخاص بخدماتي، وبعده يتم النقر على زر خدمات. ويلي ذلك اختيار تبويب وزارة الإسكان ومن ثم توثيق عقود الإيجار.