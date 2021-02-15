نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق صحتي حجز موعد لقاح كورونا للحصول علي الجرعة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق صحتي هو تطبيق إلكتروني قامت بإطلاقها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والهدف من توفير هذا التطبيق هو تطوير مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن المعلومات الصحية التي يرغب بها المواطنون بكل سهولة ويسركما يقوم التطبيق بتقديم 9 خدمات صحية آخري في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات التي يقدما التطبيق هي خدمة حجز موعد لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ” كوفيد-19 “، كما يقوم التطبيق بتوفير خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية الخاصة بالمواطن، ويوفر خدمة استعراض ومشاركة الإجازات المرضية و تتبع الأدوية المصروفة أيضاً، كما يتم احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة آبل الصحية, كما يمكن من خلال التطبيق متابعة كل ما هو جديد بشان صحة الأسرة وزيادة الوعي الصحي.

تطبيق صحتي وحجز موعد لقاح كورونا

أشارت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي لها علي ” تويتر” علي المواطنين حجز موعد للحصول علي لقاح كورونا ممن حصلوا وتم تأهيلهم علي الجرعة الأولي بعد تاريخ 18 من فبراير الحالي ، كما انه يمكن لغير لمن لم يحصل علي الجرعة الأولي من اللقاح حجز موعد عن طريق التطبيق، وبهذا فقد ناشدت وزارة الصحة جميع المواطنين إلي التسجيل في التطبيق للحصول علي لقاح كورونا ” كوفيد-19″، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية من خطر الإصابة بالفيروس،

وزارة الصحة تؤكد أن اللقاح مجاني بعد التسجيل في تطبيق صحتي

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة إنشاء حساب في وزارة الصحة، كما قامت وزارة الصحة السعودية بالتأكيد علي أن اللقاح الذي يتم الحصول يقدم للمواطنين و المقيمين بشكل مجاني، وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي تقوم بها الجهات المعنية، كما أشارت وزارة الصحة بانه يمكن لجميع المقيمين و المواطنين داخل أراضي المملكة من الاستفادة من خدمات عيادات ” تطمن “التي قامت الوزارة بتوفيرها لكل من يشعر بظهور أي أعراض تشبه أعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس أو الم في الصدر أو فقدان حاسة الشم والتذوق وغيرها من الأعراض التي تشبه الإصابة بالفيروس، حيث يتم تقديم الأدوية والرعاية اللازمة لحالات الاشتباه ، وانه يمكن للمواطنين حين الشعور بظهور أي من تلك الأعراض التوجه لعيادات تطمن بشكل مباشر دون الحاجة إلي حجز موعد مسبق، وتلك العيادات تعمل بشكل دوري.