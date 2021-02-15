نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة 1442 رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين بمقطوعة الضمان الاجتماعي عبر موقع hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اقتراب موعد صرف المساعدة المقطوعة للدفعة الحالية عن عام 1442، وهذا بعد تأخرها بشكل كبير بسبب كثرة الطلبات المقدمة مؤخراً بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية بخطوات بسيطة سنطلعها عليكم الآن في هذا المقال.

إيداع المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم برامج الدعم المالي التي توفر المملكة العربية السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض ومعدومي ا لدخل وتحديداً مع الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها المملكة بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي وجائحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة المقطوعة من المساعدات التي ليس لها موعد محدد لصرفها وتصرف بشكل غير منتظم مرة أو مرتين في العام.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين بمقطوعة الضمان الاجتماعي

من خلال خطوات بسيطة يمكن للمواطنين المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة من خلالها الاستعلام عن أسماء المستفيدين منها، وتلك الخطوات التالي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار خدمات الوزارة والضغط على دليل الخدمات.

الدخول على خدمات وكالة الضمان، وبعدها اختيار الاستعلام عن طلب.

كتابة رقم الطلب أو السجل المدني.

كتابة الرمز المرئي أمامكم.

الضغط على كلمة بحث وستظهر كل المعلومات.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن لا يتعدى عمر المتقدم عن 35 عاماً.

أن لا يتعدى الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يغيب المتقدم عن المملكة لأكثر من 90 يوماً.