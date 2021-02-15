نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض تمويل السيارات | وأجدد العروض التمويلية للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يتوقف التمويل الشخصي في بنك الرياض عند حدود معينة ولكنه يقدم العديد من أنواع التمويل التي تفيد المواطن السعودي على وجه التحديد، يقدم بنك الرياض تمويل السيارات وما يعرف بنظام التمويل التأجيري وهو النظام الذي ينتهي بتملك السيارة بعد الانتهاء من دفع الأقساط المطلوبة ويقدم البنك التمويل على السيارات الحديثة والمستعملة.

بنك الرياض تمويل السيارات

يقوم النظام التأجيري للسيارات في بنك الرياض على شراء البنك للسيارة التي يرغب بها المواطن ويقوم بوضع الأقساط المناسبة بالاتفاق مع المواطن والتي تصل إلى 60 شهر ويقوم بتسليم السيارة والانتهاء بالتملك بعد سداد الأقساط كاملة.

يوجد عدة طرق لنظام التمويل التأجيري منها 50/50 وهو أن يدفع المواطن قيمة 50% من قيمة السيارة ثم 50% بعد عامين.

نظام الرصيد وهو على حسب قيمة الرصيد للعميل في البنك يتم تحديد نظام الأقساط والدفع.

نظام أصحاب الشركات ويتم تقديم التمويل حتى نصف مليون ريال ويمكن تمويل حتى 3 سيارات.

شروط تمويل السيارات بنك الرياض

يقدم بنك الرياض نظام التمويل التأجيري للسيارات من خلال مجموعة من الشروط الخاصة بالسعوديين وغير السعوديين ومن هذه الشروط:-

لمن يتم تحويل راتبه على بنك الرياض من السعوديين يشترط ألا يقل العمر عن 21 عام.

يكون راتب المستفيد لا يقل عن 4 ألاف ريال وقت التقديم.

يتم توجيه خطاب بتحويل الراتب من جهة العمل.

في حال عدم تحويل الراتب يشترط أن يكون العمر لا يقل عن 21 عام، وأن يكون الراتب لا يقل عن 6 ألاف ريال، وأن

يكون الموظف على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 شهور.

تمويل غير السعوديين

يتمكن غير السعودي من الحصول على تمويل تأجيري للسيارة بشروط منها:

أن يكون من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

لا يقل عمره عند التقديم عن 21 عام.

تحويل الراتب ولا يقل عن 4 ألاف ريال، مع مدة خدمة 3 شهور على الأقل.

العروض التمويلية للسيارات من بنك الرياض

أطلق بنك الرياض مؤخراً برامج وعروض تمويلية جديدة يوفر لجميع العملاء الأفراد فرصة امتلاك سياراتهم التي يرغبون بها عبر الوكلاء الرسمين للسيارات والمعتمدين لدى البنك بهامش ربح منافس ومدة سداد تصل حتى 36 شهراً، كما يوفي برنامج التمويل التأجيري للسيارات المستعملة.