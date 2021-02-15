نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مسار والاستعلام عن الترقية في السجل المدني 1442 عبر المنصة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مسار ،أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن الترقية بالسجل المدني 1442 عبر منصة مسار حيث يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية متابعة الرتبة التي وصل إليها وفقا لنظام وطريقة العمل في القطاعات العديدة المختلفة والذي من ضمنها ويترتب عليها زيادة في البدلات والرواتب وفي إطار شفافية الوزارة – الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الممكن أن يتمكن موظفين القطاعات العامة من التعرف على التفاصيل الخاصة بالترقية وذلك إيمانا من الوزارة بمبدأ الشفافية وعلى اثر ذلك نشرت وزارة التعليم السعودية، يوم الأربعاء 10 فبراير من العام الجاري، الخطوات والإجراءات الخاصة بحركة الترقيات السنوية للموظفين والإداريين الذين يعملون بقطاعات الوزارة المختلفة، حيث في خضم ذلك تم ترقية أكثر من 12 ألف موظف التي تعتبر أكبر حركة ترقية بتاريخ الوزارة.

كيفية الاستعلام عن الترقية إلكترونيا عن طريق منصة مسار

بالنسبة لكيفية الاستعلام عن الترقية بالسجل المدني 1442 أون لاين، فإن ذلك يتم من خلال منصة “مسار” الإلكترونية، وسوف نطلعك على الطريقة عزيزي القارئ في هذا المقال في الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى منصة مسار عبر النفاذ الوطني الموحد والضغط على كلمة تسجيل دخول.

عبر النفاذ الوطني الموحد والضغط على كلمة تسجيل دخول. يجب أن تدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية، ثم تقوم بإدخال الرقم السري.

سيرسل لك رمز تحقق تقوم بإدخال رمز التحقق.

تضغط على تسجيل الدخول.

يتم تحويلك تلقائيا إلى الصفحة الرئيسية.

تختار من الخدمات خدمة الترقيات.

تطلع على إعلانات الترقيات وتختار الرغبات الوظيفية.

بعد ذلك يمكنك معرفة نتيجة المفاضلة.

ماهي العناصر التي ترجح أن تدخل في الترقيات عبر تطبيق مسار

يمكنك أن تعرف من خلال هذه المقالة أيضا طريقة دخول علي منصة مسار وماهي العناصر التي ترجح أن تدخل في نظام الترقيات هناك بعض العناصر التي ترجح كفتك أيها القارئ لكي تدخل في نظام الترقيات أي في نتائج المفاضلة، وتلك المعلومات وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك يحدث عندما تتعادل نقاط المرشحين في الترقية، فيتم النظر إلى تلك العناصر لكي يفاضلوا بين الشخصين.

يفاضلون في الأعلى في برامج التطوير والتدريب فكما تعلم عزيزي القارئ فالكمبيوتر الآن هو لغة العصر والتدريب يعتبر من المقومات المهمة للترقية.

الامهر في المقابلة الشخصية Interview.

يأخذون من تم تعيينه اقدم من الأخر وذلك من حيث تاريخ التعيين، اليوم – الشهر – السنة.

من يتم تقييم أداءه الوظيفي بطريقة أعلى من غيره.

المؤهل العلمي الأعلى وفق الدرجات العلمية فذلك كما تعلم عزيزي القارئ من اهم مقومات الترقية في اي بلد.

وفي النهاية عزيزي القارئ لقد انتهينا من استعلام ترقية السجل المدني عبر منصة مسار نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة وزاخرة بالمعلومات.