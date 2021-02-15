نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات زين مسبقة الدفع | تعرف على أجدد باقات زين 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات زين مسبقة الدفع هي باقات توفرها شركة الاتصالات السعودية زين لتتناسب مع جميع العملاء المستخدمين داخل أراضي المملكة، حيث توفر الشركة باقات مخصصة للخدمات الصوتية باقات مفوترة أو باقات مسبقة الدفع، وتختلف الباقات حسب مدة الصلاحية وعدد الدقائق والأنترنت، حيث تعمل الشركة علي توفير عروض مميزة بأسعار مناسبة، وفيما يأتي سوف نتعرف على جميع التفاصيل عن باقات زين المفوترة والأنظمة المسبقة الدفع، كما نتعرف على طريقة الاستعلام عن الباقة المشترك بها العميل.

باقات زين مسبقة الدفع

يمكن الاشتراك في باقات زين مسبقة الدفع وهو نظام قريب ونظام شباب، ويتم محاسبة المشترك على قيمة 0.40 ريال للدقيقة المحلية أو الميجا بايت ، أو الرسالة النصية القصيرة، وتكون تفاصيل عرض زين الدفع المسبق كالتالي:

0.35 ريال للدقيقة المحلية.

0.55 ريال سعر رسالة الوسائط المتعددة المحلية.

0.65 ريال سعر رسالة الوسائط المتعددة الدولية.

0.15 ريال سعر الميجا بايت عند استخدام بيانات الهاتف.

1.00 ريال لدقيقة مكالمة الفيديو.

0.15 ريال قيمة الرسالة القصيرة المحلية.

نظام خطير بلس ، ويتم منح المشترك طبقًا لهذا النظام 100 دقيقة محلية، و1 جيجا بايت لمواقع التواصل الاجتماعي.

باقات زين الجديدة



تعمل دائماً شركة زين للاتصالات لتقديم العديد من الباقات مسبقة الدفع الجديدة سواء كانت باقات صوتية لعملاء الأنظمة المفوترة أو باقات زين مسبقة الدفع، وتقدم كل باقة من هذه الباقات عدد محدود من المكالمات الصوتية والرسائل والميجا بايت، تختلف بحسب الباقة ومدة صلاحيتها سواء كان الاشتراك شهر واحد أم ثلاثة أشهر، وكذلك عدد الدقائق والإنترنت الممنوحة للمشترك، ومن أبرز باقات زين الجديدة:

باقات زين 99 المفوترة

تقدم باقة شباب 99 المفوترة عدد من دقائق المستخدمة للمكالمات المحلية والانترنت وعدد من الجيجا بايتس مخصصة للتواصل الاجتماعي، وفيما يلي سوف نتعرف على تفاصيل باقة شباب 99:

تقدم للمشترك 10 جيجابايت انترنت.

750 دقيقة مكالمات للشبكات المحلية.

20 جيجا بايت مخصصة لبرامج التواصل الاجتماعي.

رسوم الباقي هي 99 ريال سعودي شهريًا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وفي حالة إضافة قيمة الضريبة المضافة سوف يبلغ سعرها 113.85 ريال شهريًا.

باقات زين 149 المفوترة

تمنح باقة 149 المفوترة عدد من دقائق المكالمات المحلية والانترنت وعدد من وحدات الجيجا بايت المخصصة للتواصل الاجتماعي، بجانب العديد من المميزات مثل:

تقدم الباقة للمشترك 20 جيجابايت انترنت.

2000 دقيقة مكالمات للشبكات المحلية.

تصفح لامحدود لمواقع التواصل الاجتماعي.

الرقم المميز للمشترك بسعر اقتصادي.

الاشتراك في باقة OSN Streaming لمدة شهرين مجانًا.

سعر الباقة هو 149 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وفي حالة إضافة القيمة المضافة سوف يبلغ سعر الباقة 171.35 ريال شهرياً.

باقة 199 المفوترة

يحصل المشترك على العديد من المزايا بعد الاشتراك في باقة 199:

يحصل المستخدم المشترك في باقة 199 على 25 جيجا بايت انترنت.

تصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي.

عدد لا محدود من الدقائق المستخدمة للمكالمات المحلية.

يحصل المشترك علي الرقم المميز البرونزي.

اشتراك في لمدة شهرين في OSN Streaming.

20 ريال شهريًا رصيد للتطبيقات.

يتم الاشتراك في هذه الباقة في مقابل رسوم قدرها 228 شاملة ضريبة القيمة المضافة.

باقة 299 المفوترة

يحصل المشترك في هذه الباقة على العديد من المزايا، ومن أهم مميزات باقة 299 المفوترة :

يحصل المشترك في الباقة على 50جيجا بايت إنترنت.

3000 دقيقة مستخدمة للمكالمات المحلية.

تصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي.

اشتراك في لمدة شهرين في OSN Streaming.

رقم مميز برونزي.

20 ريال شهريًا رصيد للتطبيقات.

سعر الباقة هو 299 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

باقة 399 المفوترة

تعد باقة 399 المفوترة من أهم الباقات التي يسعى العديد من المواطنين للاشتراك بها، حيث يحصل المشترك في هذه الباقة على العديد من المزايا، ومن أهم مميزات باقة 399 المفوترة :

يحصل المشترك في الباقة علي 100 جيجا بايت انترنت.

تصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي.

عدد غير محدود من الدقائق للمكالمات المحلية.

40 ريال رصيد للتطبيقات.

يحصل المشترك علي رقم مميز ذهبي.

اشتراك في لمدة شهرين في OSN Streaming.

سعر الباقة هو 399 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

باقة 499 المفوترة

يحصل المشترك في باقة 499 المفوترة من شركة زين على العديد من المزايا المهمة ومن أهمها ما يلي:

يحصل المشترك في الباقة علي 200 جيجا بايت انترنت.

عدد غير محدود من الدقائق للمكالمات.

تصفح غير محدود لمواقع التواصل الاجتماعي.

يحصل المشترك علي رقم مميز ذهبي.

اشتراك في لمدة شهرين في OSN Streaming.

40 ريال رصيد للتطبيقات.

سعر الباقة هو 499 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضاف.

معرفة البيانات المتبقية في باقات زين مسبقة الدفع



أتاحت شركة الاتصالات السعودية زين العديد من الطرق السهلة والبسيطة من أجل التعرف على البيانات المتبقية في باقة الإنترنت الخاصة بالمشترك، ويمكن معرفة البيانات المتبقية من خلال أحد الطرق التالية:

يمكن إرسال رسالة نصية إلى رقم 700212 تحتوي على BC.

تحتوي على BC. يمكن الاتصال برقم 959 والاستعلام عن البيانات.

الاستعلام عن البيانات من خلال الموقع الإلكتروني لشركة زين.

يمكن أيضاً الاستعلام من خلال تطبيق زين الذي يعمل بنظام الإندرويد أو بنظام الايفون.

الاستعلام عن باقات زين مسبقة الدفع



يمكن لأي مواطن مشترك في خدمة باقات زين الاستعلام عن الباقة المشترك بها المستخدم في زين عبر إحدى الطرق التالية وهي:

يمكن للمشترك إرسال رسالة نصية للرقم 956.

يمكن الذهاب إلى أقرب فرع من فروع زين ومعرفة النظام المشترك به.

يمكن التواصل مع خدمة عملاء شركة زين عبر الرقم المخصص للتواصل وهو 00966590000959 .

. يمكن أيضاً الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لشركة زين، حيث يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع بحسابه الخاص، والتعرف على الباقة المشترك بها.

يمكن التعرف على الباقة المشترك بها العميل من خلال تطبيق زين، والمتاح لجميع أنواع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو بنظام الأيفون.

في نهاية المقال نكون قد قدمنا بعض المعلومات المتعلقة بجميع باقات زين المفوترة والباقات مسبقة الدفع، وطريقة معرفة البيانات المتبقية في زين، وطرق الاستعلام عن الباقة.