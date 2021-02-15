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عمر شويل - جدة رابط منصة مسار masar.sa للاستعلام عن الترقيات لعام 1442، ينتظر عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي في مختلف المجالات داخل المملكة العربية السعودية لحظة الإعلان عن موعد الترقيات لعام 1442، والذي يمكن ذكره هو أن يمكن لجميع المهتمين بنتائج الترقيات الدخول على الرابط الإلكتروني التابع للنفاذ الوطني لمنصة مسار، حيثُ وفرت المنصة خدمة الاستعلام عن نتائج الترقيات لهذا العام وهذا بمجرد تسجيل رقم السجل المدنى الخاص بالمستعلم.

منصة مسار للترقيات

هي منصة إلكترونية تم تفعيلها من أجل خدمة موظفي القطاع الحكومي داخل المملكة فهي تقدم خدمات مدنية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في القطاع الحكومي مثل الاستعلام عن نتيجة الترقيات أو التقدم بأعتراض على عدم الموافقة على الترقية، والهدف الرئيسي من كل ذلك هو تحقيق الخطة الاستراتيجية المرسوم تحقيقها في عام 2030.

خطوات تنفيذ الخدمة بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي

الدخول على الرابط الخاص بنفاذ الوطني الموحد لمنصة مسار

تعبئة معلومات تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور وكود التحقق

ثم الضغط على خانة خدمة الترقيات

ثم الإطلاع على إعلانات الترقية

ثم اختيار الرغبة الوظيفية

ثم معرفة نتيجة المفاضلة.

خطوات تنفيذ الخدمة بالنسبة للمختصين

زيارة رابط النفاذ الوطني الموحد لمنصة مسار

ثم تسجيل الدخول

ثم اختيار أيقونة الترقيات

ثم اختيار الوظائف

وطرح الإعلان

ثم يأتي التالي وهو التقييم

ثم يأتي المفاضلة

ثم اعتماد محضر الترقية.

شروط الإستحقاق بالترقية

لقد حَددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من قبل المرشحين للترقي حتى يتم الحصول على الترقية وتتلخص تلك الشروط في الأتي:

يشترط الأقدمية في التعين

الحصول على مؤهل دراسي عالي

درجة التقيم في الداء الوظيفي كفء

درجة التقيم في المقابلة الشخصية عالية

يلزم الحصول على برامج التطوير والتدريب.

وما يمكن ذكره هو أن تتم الترقية حسب مجموعة من المعايير والمفاضلة تتبع الحوكمة التابعة للعملية للترقي، ولقد شهد هذا العام ارتفاع ملحوظ في عدد ترقى موظفي القطاع الحكومي بكافة أنواعه، حيثُ وصل عدد مرشحي الترقي هذا العام ما يزيد عن 12 ألف موظف وهذا يَعد عدد كبير مقارنةً بالأعوام الماضية.