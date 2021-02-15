نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأشيرة خروج وعودة وكيفية الاستعلام عن صدورها من خلال بوابة مقيم والجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة خروج وعودة من اهم أنواع التأشيرات التي يحتاجها كل وافد إلى المملكة العربية السعودية حيث تكون هي السبيل الأول في مساعدة المقيمين في المملكة بالخروج منها ثم العودة إليها في فترة محددة، والتي تكون مدونه على التأشيرة والتي تم أصدارها من خلال أدارة الجوازات السعودية، كما يتم تحدد الفترة ما بين خروج المقيم وعودته بحوالي ستة أشهر من تاريخ المغادرة للأراضي السعودية، كما تتيح السلطات السعودية في بعض الأحيان أن يتجاوز المقيم هذه الفترة المحدد ويكون ذلك عندما يقدم المسؤول عن العمل طلبه بإدارة الجوازات، وللعلم تأشيرة الخروج والعودة نوعين، تأشيرة مفردة وتأشيرة متعددة، وفي النوع الأول يمكن للمقيم مغادرة المملكة مرة واحدة فقط، وتكون رسوم هذه النوع من التأشيرة 200 ريال، أما النوع الثاني يمكن للمقيم من خلالها مغادرة السعودية والعودة إليها أكثر من مرة وهي تأشيرة متعددة كما أطلقت عليها أدارة الجوازات في المملكة وتكون رسوم هذه التأشيرة 500 ريال سعودي، وفي كل تأشيرة من التي اشرنا أليها يمكن للمقيم أن يزيد من عدد الأشهر المدونة في وثيقة التأشيرة مقابل 200 ريال عن كل شهر، وفي حالة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين للأفراد الأسرة فيجب دفع مبلغ تحدده وزارة الخارجية والذي لا يزيد عن 200 ريال.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر بوابة مقيم

يجب وجود موافقة كتابية من الكفيل على استخراج تلك التأشيرة.

إذا كان المقيم قد ارتكب مخالفات مرورية يجب عليه سدادها أولًا قبل البدء في إجراءات استخراج التأشيرة.

لا بد من سريان صلاحية رخصة الإقامة الخاصة بالمقيم الراغب في استخراج التأشيرة.

يجب أن تكون فترة صلاحية وثيقة الإقامة وجواز سفر المقيم متجاوزة للمدة التي تم تحديدها في التأشيرة، وإذا كان المقيم يرغب في السفر لدولة أجنبية فلا يجب أن تقل تلك الصلاحية عن ستة أشهر، أما إذا كان راغبًا في السفر لدولة عربية فيجب ألا تقل تلك الصلاحية عن ثلاثة أشهر.

لا بد من سداد رسوم التأشيرة سواء كانت متعددة أم مفردة. يجب تعبئة نموذج طلب إصدار التأشيرة، ويجب أن تكون البيانات الموجودة فيه متطابقة مع المكتوبة في جواز السفر، ويجب أن يحتوي النموذج على الصورة الشخصية للمقيم وأيضًا توقيع صاحب العمل.

لا بد على المقيم أن يُسجل بصمة الإصبع.

بعد إتمام إجراءات استخراج التأشيرة لا بد من إحضار جواز السفر ورخصة القيادة عند استلام التأشيرة من أحد مكاتب الجوازات، على أن يكون كلًا من جواز السفر والرخصة بصلاحية سارية.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة من الجوازات السعودية

ويوجد طريقة اخري يمكن الاستعلام عنها عن صدور التأشيرة والتي من خلالها يمكنك استخراج تأشيرة خروج وعودة من خلال زيارة الموقع الخاص بخدمات الجوازات السعودية وذلك من خلال:

زيارة الصفحة الخاصة بالمديرية العامة للجوازات السعودية. سوف تظهر لك خانات يتم كتابة رقم إقامتك، أو رقم تأشيرتك. رقم جوازك. رقم تأشيرتك. الاسم لصاحب التأشيرة. كتابة تاريخ ميلادك. تاريخ انتهاء إقامتك. تاريخ انتهاء تأشيرتك. وبعد قيامك بإدخال البيانات نضغط على زر تحقق والذي سينقلك إلى صفحة بها التفاصيل الخاصة بتأشيرتك.

وتسعى الحكومة السعودية جاهدة من أجل توفير كافة السبل والوسائل التي تضمن الراحة للمواطنين، وذلك من خلال تحويل أغلب الخدمات إلى الشكل الإلكتروني وفي هذا الصدد تم أنشاء الكثير من المنصات الإلكترونية التي من خلالها يمكن أن تقوم بالكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن بلاغ هروب مما يسهل على المواطن السعودي وغيره إمكانية الحصول على المعلومات دون الحاجة إلى بذل مجهود كبير.