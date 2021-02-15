نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب لموظفي القطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الإلكترونية للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية وذلك بمبالغ تمويلية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة التي يحتاج إليها العميل بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي وبأقساط شهرية مجدولة كما تتيح منصة سلفة الإلكترونية للعميل إمكانية الحصول على تمويل شخصي ثان وذلك بعد تسديد أكثر من نصف الأقساط المجدولة على التمويل السابق ، وتعمل سلفة على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العميل وذلك من خلال سرعة تحويل مبلغ التمويل إلى الحساب البنكى الخاص بالعميل والمعتمد لدي المنصة خلال دقائق.

أسرع تمويل بسيولة نقدية فورية من منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي وبأقساط شهرية ميسرة تتناسب مع جميع الإلتزامات المالية للعميل كما توفر سلفة الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج وذلك بعد توافر جميع الشروط التي حددتها ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لبيانات العميل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المزايا التي يمكن أن تستفيد بها عند طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

تمويل شخصي بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية. تمويل فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يتميز تمويل سلفة الإلكترونية بهامش ربح تنافسي. خيارات للسداد عديدة ومجدولة. إيداع نقدي فوري لمبلغ التمويل في الحساب الشخصي للمتقدم المعتمد من منصة سلفة الإلكترونية. توفر منصة سلفة التمويل الشخصي الطارئ بمبالغ مالية تتبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 5000 ريال سعودي. يمكن للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.

رابط التقديم على طلب التمويل وشروط الاستحقاق

يمكن للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على أسرع تمويل بسيولة نقدية فورية وبدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية التقديم على الطلب من خلال تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي الموجود على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة وتعبئته بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل ورفع كافة الوثائق والمستندات الداعمة لتلك البيانات وبعد ذلك تقوم سلفة بالتأكد من توافر جميع شروط استحقاق طلب التمويل والتأكد من توافر جميع الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب وبعد ذلك تقوم سلفة بالإيداع الفوري لمبلغ التمويل في الحساب الشخصي الخاص بالعميل ، وسوف نوضح في هذا المقال من خلال ثقفنى الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من أسرع تمويل بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

يشترط للحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم يشترط ألا يقل عن 18 سنة وذلك للاستفادة من المنتج.

يمكن الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة بأقل راتب شهري حيث يجب ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في وظيفة المتقدم بالطلب يجب ألا تقل عن 6 أشهر وذلك عند التقدم بطلب تمويل سلفة.

الأوراق المطلوبة وكيفية سداد التمويل

تقديم الهوية الوطنية للمتقدم.

رفع جميع المستندات والأوراق الخاصة بوظيفة المتقدم.

تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بالمرابحة بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

تتيح منصة سلفة الإلكترونية للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال دفعات شهرية ثابته كما تقوم المنصة بتنبية العميل بحلول وقت السداد من خلال رسائل نصية على الجوال أو رسائل على البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.