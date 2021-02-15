نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع يصل 50.000 ريال بدون تحويل الراتب ويناسب جميع الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي في السعودية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من مؤسسة دار التداولات المالية ويصل إلي 50.000 ريال سعودي، وتعتبر مؤسسة دار التداولات هي أحد الحلول التمويلية السريعة التي تقدمها للمواطنين خلال وقت قصير نظرا لما يتمتع به التمويل الشخصي، ويتم صرف التمويل النقدي خلال وقت قصير من دار التداولات بتوافق تعاليم الدين الإسلامي وهذه المؤسسة تدعم المواطنين السعوديين، حيث تقدم لهم تمويلات مختلفة التي تناسب جميع الفئات بدون فوائد أو أرباح، وها نحن الآن نوضح لكم كيفية الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يصل إلي 50.000 ريال من دار التداولات.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من دار التداولات

مؤسسة دار التداولات المالية تقدم العديد من الخدمات التمويلية سريعة التي تقدمها للمواطنين السعوديين، ويصل التمويل إلي 50.000 ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم الموافقة علي التمويل النقدي من دار التداولات بتوافق الشريعة الإسلامية، حيث يتم فترة سداد التمويل الشخصي تصل إلي 24 شهرا، حيث تقدم تمويلات مختلفة تناسب جميع المواطنين من خلال توافر شروط الصرف التي يجب توافرها لديهم جميع الشروط اللازمة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملي الجنسية السعودية. يجب أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي من أجل الحصول علي التمويل. يجب أن يكون عمر المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عمر المتقدم عن 59 سنة حتي يوافق دار التداولات علي صرف التمويل. يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي يرتبط بعمل داخل المملكة منذ حوالي 3 شهور.

كيفية تسجيل طلب التمويل الشخصي من دار التداولات

يمكنك الحصول علي التمويل الشخصي من دار التداولات عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي، ويستطيع جميع المواطنين من خلالها تقديم طلب إلكتروني للحصول علي التمويل الشخصي، ويتم التقديم بخطوات بسيطة كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لدي دار التداولات.

قم بتسجيل الطلب التمويل بالمبلغ الذي ترغب به.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم الضغط علي تسجيل البيانات وانتظر قليلا حتي يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض.