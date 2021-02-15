نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بقيمة 50.000 ريال سعودي لجميع النساء بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل إلي 50 ألف ريال سعودي متخصص للنساء بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من النساء عن تمويل شخصي مناسب لهم يساعدهم في بناء مشروع خاص يساندهم في علي المعيشة، حيث يقوم الكثير من البنوك داخل أراضي المملكة إلي تقديم كامل المساعدات للمواطنين التي تساندهم علي أعباء الحياة والتي يقومون بتقديم العديد من التمويلات المختلفة بجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، ومن وسط هذه البنوك، بنك الراجحي السعودي المعروف داخل أراضي المملكة والتي يقدم تمويل خاص لجميع النساء، حيث يعد مصرف الراجحي من اكثر البنوك المميزة داخل المملكة والتي يرغب العديد من المواطنين في الحصول علي تمويل شخصي من خلاله، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا الشروط التي حددها مصرف الراجحي السعودي لكي يتمكن المواطن من الحصول علي التمويل الشخصي.

شروط مصرف الراجحي للحصول علي التمويل الشخصي 1442

تمويل شخصي لجميع السيدات بالمملكة، يمكن الحصول علي التمويل المتوفر لدي بنك الراجحي السعودي ولاكن بعد توافر الشروط ولأحكام التي قام البنك بتحديدها وهي كالتالي:

يشترط بنك الراجحي أن لا يقل الراتب الشهري الخاص بالسيدة المقدمة عن 2000 ريال سعودي وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

لا يمكن الحصول علي التمويل الشخصي لدي مصرف الراجحي السعودي إذا كان عمر السيدة المتقدمة يتعدى عن 60 عاما.

يشترط إن لا يقل الحد الأدنى لخدمة العمل لدي السيدة المتقدمة عن شهر.

لا يمكن أن يحصل المتقدم علي التمويل الشخصي إذا كان المتقدم معتمد من الجهات الخاصة لدي بنك الراجحي السعودي.

يجب علي المتقدم إحضار جميع الأوراق والمستندات التي حددها البنك لكي يتمكن المواطن من الحصول علي التمويل الشخصي لدي بنك الراجحي السعودي.

لكي يتأكد المواطن من الشروط المطلوبة لدي بنك الراجحي عليك الذهاب إلي البوابة الالكترونية لكي تتأكد من جميع الشروط اللازمة.

يجب علي المتقدم إحضار الرقم البنكي الخاص والبطاقة الشخصية والعنوان الخاص بالعميل ورقم الهاتف الجوال وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

مميزات تمويل مصرف الراجحي

يعد مصرف الراجحي السعودي من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والتي يقدم العديد من المميزات في تقديم تمويلاته الشخصي من أهمها أن تمويلاته متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد التمويل من مصرف الراجحي بفترة سداد ميسرة ومريحة تصل إلي 5 سنوات من بعد الحصول علي التمويل،حيث انه يمنح هامش ريح منخفض 3.68% والتمويل لا يملك رسوم تكافل.