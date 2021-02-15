نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية باقساط 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على تموي نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية باقساط 5 سنوات، يسأل عنها الكثير من الاشخاص رغبة منهم في الاشتراك والحصول على تمويل يعينهم على اقامة المشاريع الخاصة بهم لعدم وجود الدخل الكافي لتغطية هذه المشاريع، ويقدم بنك التنمية تمويل يمتد أقساطه على مدار خمس سنوات للعميل مما لا يتوفر في معظم البنوك الأخرى .

شروط الحصول على تموي نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية

يوجد عدة شروط حتى يستطيع الشخص أخذ تمويل نفاذ النقدي يقرها بنك التنمية الاجتماعية كالتالي:

لا يكون من الأشخاص التي يزيد دخلهم شهريا من الأموال عن أربعة عشر الف ريال سعودي.

لابد من أن يمتلك الشخص حساب على منصة ابشر السعودية.

لدية تصريح للقيام بالعمل الحر من وزارة الموارد البشرية السعودية.

الحد الأدنى لعمر المتقدم هو أربعة عشر عاما والحد الأقصى هو ستون عاما .

كيفية التقديم على تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن للشخص التقديم على تمويل نفاذ من خلال الإنترنت وذلك للحصول على قرض نفاذ بالدخول على الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعي، وهو خاص بتمويل نفاذ ببنك التنمية الاجتماعية ثم ملئ البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.

الأوراق المطلوبة والمستندات للحصول على تمويل نفاذ

للتقديم على تمويل نفاذ بنظام خمس سنوات تقسيط لابد من أن يتوافر الأوراق والمستندات التالية:

الهوية الوطنية.

العنوان الذي يقيم فيه الشخص.

الرقم الخاص بالأبيان.

رخصة العمل الحر.

رقم الهاتف المسجل في أبشر.

مزايا الحصول على تمويل نفاذ نقدي من بنك التنمية الاجتماعية

يوجد العديد من المزايا التي توفرها خدمة التمويل النقدي من نفاذ من خلال بنك التنمية وهي كالتالي:

وهي كالتالي: غير مرتبط بدفع فوائد لأي شخص يريد أخذ هذا التمويل.

لا يحمل المشتركين اعباء دفع الرسوم الإضافية.

يقلل من نسبه ركود سوق العمل وجعل مستوي معيشة الأفراد أكثر رفاهية.

يستطيع سداد التمويل خلال خمس سنوات.

عليه رقابة من المسؤولين في الدولة.

وبهذا قد تم توضيح طريقة تمويل نفاذ والمميزات التي تتميز بها وطرق الاشتراك فيها والشروط التي تتبعها هذه الميزة والأوراق اللازمة للتقديم فهو من الخدمات التي تقلل من البطالة في المملكة.