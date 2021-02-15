نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية 1442 والاستعلام عن صلاحية التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز يبحث عنه المقيمين في المملكة لمعرفة صلاحية التأشيرة وميعاد انتهائها برقم الجواز أو الهوية ويتم ذلك الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب للاستعلام عن التأشيرة، وتعد التأشيرة تصريح رسمي للدخول والخروج من المملكة وفقا لشروط وقوانين خاصة بوزارة الخارجية السعودية، ويوجد الكثير من أنواع التأشيرات التي تهم المقيمين الوافدين من تأشيرة العمل وتأشيرة إقامة و تأشيرة حج وعمرة وأيضا تأشيرة مرور وتأشيرة سياحية وتأشيرة العلاج وتأشيرة الدراسة وغيرها الكثير، كمان تقدم وزارة الخارجية العديد من الخدمات الخاصة بإصدار التأشيرات وصلاحيتها للمقمين في المملكة، واصبح الاستعلام بكل سهولة بعد تحويل اغلب الخدمات الكتروانيا وهو ما تسعى إليه المملكة إلى التحويل الرقمي لكافة خدمات المملكة.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز 1442

الدخول إلى المنصة الإلكترونية خدمة التأشيرات الإلكترونية. يتم البحث عن نوع التأشيرة استعلام عن تأشيرة برقم الطلب. أدخال رقم طلب التأشيرة. يتم كتابة رقم جواز السفر. أدخال كود التحقق والمكون من أرقام. يتم الضغط على استعلام. ظهور كافة المعلومات التي تخص تأشيرة الدخول والخروج من المملكة

الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية 1442

الدخول إلى منصة ابشر الالكتروانية. اختيار أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. يتم كتابة رمز التحقق. اختيار الاستعلامات. اختيار الاستعلام عن التأشيرة. إدخال رقم الهوية.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة 1442

الدخول إلى صفحة الاستعلام بمنصة مقيم .

اختيار طريقة الاستعلام إما رقم الإقامة أو رقم التأشيرة.

إدخال رقم الإقامة أو رقم التأشيرة.

اختيار المطابقة باستخدام رقم التأشيرة أو رقم الجواز أو الاسم أو تاريخ الميلاد.

الضغط على تحقق.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز

ملء النموذج الخاص بالاستعلام الموجود على موقع مديرية الجوازات. التأكد من وجود ختم الكفيل وأن تكون البيانات الموجودة مطابقة للبيانات الخاصة بجواز السفر. إحضار الوثيقة الخاصة بالطلاق اذا كان المتقدم مطلق. يجب أن تكون الإقامة سارية. يقوم المتقدم بوضع البصمة.

والجدير بالذكر أن الاستعلام الكتروانيا سهل على الكثير الاستعلام عن التأشيرة وطريقة تسديد رسوم التأشيرة عن طريق الصراف وعن طريق طرق اخرى التي تقوم المملكة بتطويرها كل فترة بما يتناسب مع روية 2030 التي تسعى أليها المملكة تحقيق أهدافها كامله.