نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد لقاح رابط تطبيق صحتي 1442 مع رقم التواصل الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد لقاح رابط تطبيق صحتي الرسمي حيث بات الآن بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة الحصول على لقاح فايزر بيونتيك الفعال والمُسجل في منظمة الصحة العالمية فقط عبر التسجيل مع تقسيم اللقاح إلى 3 مراحل الأولى لكبار السن والموظفين في الصحة، والثانية لمن تجاوزوا الـ 50 عامًا وذوي الأمراض، والثالثة للمقيمين، يتبع…

حجز موعد لقاح بالخطوات

قامت وزارة الصحة بإطلاق تطبيق لحجز موعد القاح في المستشفيات، وبهدف الحجز يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

الحصول على تطبيق صحتي عبر تحميله على الهاتف عبر رابط تطبيق صحتي أسفل المقال.

تسجيل الدخول بإنشاء حساب جديد وإضافة المعلومات المطلوبة.

الضغط على حقل كلمة “اللقاح”، ومن ثم ستظهر رسالة للحجز.

يُمكنك إضافة 10 تابعين في نفس الحجز، ومن ثم تجيب على الأسئلة في التطبيق.

الضغط على متابعة ومن ثم انهاء التسجيل وسوف يتم التواصل معك على البريد الإلكتروني وأيضًا رقم الجوال بهدف إعلامك بـ موعد حجز لقاح في أقرب مستشفى إليك، لا تنسى أن تقوم بالتسجيل في توكلنا حيث تعرفنا على إجابة كيف اسجل في تطبيق توكلنا من قبل.

رقم تطبيق صحتي الموحد المجاني

قامت وزارة الصحة بالإعلان عن رقم للدعم الفني للتواصل مباشرةً في حال مواجهة أي مشكلة في التطبيق، ويُمكنك التواصل عبر رقم خدمة عملاء تطبيق صحتي الموحد 937 وسوف يتم الرد على جميع الاستفسارات والاسئلة في الحال.

كما يُمكنك التواصل على البريد الإلكتروني moh.gov.sa.937.

رابط تطبيق صحتي للاندرويد والآيفون

يُمكنك بسهولة الحصول على التطبيق على هاتفك فقط بكبسة زر، كل ما عليك فعله هو الضغط على تطبيق صحتي نظام أندرويد وسوف يكون التطبيق على هاتفك.

أما في حال أن كُنت من مُستخدمي الايفون يُمكنك الحصول على التطبيق عبر رابط نظام ios حيث يُتيح التسجيل بسهولة ومن ثم الحصول على موعد للحجز.

وبذلك تعرفنا على كيفية حجز موعد لقاح من خلال تطبيق صحتي، حفظ الله الجميع، لا تتردد في تلقي اللقاح أنت وأسرتك، يُمكنك التعليق لمعرفة أقرب مجمع طبي أو مشفى من منزلك.