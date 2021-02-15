كيفية إصدار تأشيرة الخروج النهائي والإقامة منتهية بالخطوات

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عمر شويل - جدة كيفية إصدار تأشيرة الخروج النهائي والإقامة منتهية، يتساءل الكثير من المقيمين حول هذا الأمر، وخاصة ممن انتهت إقامتهم ويوشك كلاً منهم على مغادرة المملكة العربية السعودية نهائياً، ومن المعروف أن حكومة المملكة فرضت العديد من القوانين والقيود على المقيمين والوافدين إلى أراضيها، وذلك قيما يتعلق بأمور الإقامة وتجديد الإقامة منتهية الصلاحية، ووضعت قيوداً أيضاً بشأن الحصول على تأشيرة الدخول إليها والخروج منها أيضاً، ولهذا السبب نجد فرضها قوانين وضوابط حول مغادرة المملكة بشكل نهائي أمر طبيعي، والشروط المفروضة بشأن الحصول على تأشيرة الخروج النهائي من أراضي المملكة.

كيفية إصدار تأشيرة الخروج النهائي والإقامة منتهية

يبحث المقيمين والوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية عن إجابة وافية ومفيدة، وذلك فيما يتعلق بشأن مسألة مغادرتهم بشكل نهائي في حال وجود الإقامة منتهية وغير سارية المفعول، وخاصة أنه من أكثر التساؤلات التي تدور في الأذهان مع اقتراب وقت انتهاء التعاقد على العمل، ولذلك قامت إدارة الجوازات السعودية بالرد على هذا السؤال، وأقرت بأنه غير مسموح لأي مقيم أن يحصل على التأشيرة للمغادرة والإقامة منتهية، وخاصة أنه بالرجوع إلى القوانين المفروضة بهذا الشأن نجد أن تجديد الإقامة، أو سريان بطاقة الإقامة شرطاً أساسياً كي يتمكن من الحصول على أذن مغادرة من المملكة، ولهذا السبب لابد أن يعمل المقيم على تجديد الإقامة المنتهية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات الحصول على تأشيرة الخروج النهائي والإقامة منتهية

الخطوة الأولى: تجديد بطاقة الإقامة المنتهية

يبدأ المقيم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

عليه أن يقوم بالنقر على أيقونة أبشر أفراد.

ثم يبدأ بكتابة اسم المستخدم ويتبعها بكلمة السر لإتمام عملية تسجيل الدخول.

يقوم بعد ذلك بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعدها على النقر على خدمات المكفولين.

ويختار منها خدمة تجديد الإقامة.

عليه أن يقرأ بعناية الأحكام والضوابط التي تتعلق بتجديد الإقامة.

ثم عليه أن يضغط فوق كلمة التالي.

يقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة منه.

بعدها ينقر للتأكيد على البيانات.

أخيرا عليه الضغط على زر تجديد الإقامة.

الخطوة الثانية: إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

يقوم بالدخول مرة أخرى إلى منصة أبشر الإلكترونية.

عليه النقر فوق تبويب أبشر أفراد.

يبدأ بإتمام عملية تسجيل الدخول بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

يقوم بالضغط بعدها على كلمة الخدمات الإلكترونية.

عليه أن يختار منها خدمة الجوازات.

ينقر على خدمات المكفولين.

يختار منها خدمة الحصول على تأشيرة الخروج النهائي.

شروط الحصول الخروج النهائي

يجب أن يقوم العامل بدفع الرسوم المستحقة عن إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

دفع جميع مخالفات المرور المستحقة عليه.

لابد من وجود العامل داخل أراضي المملكة عند التقديم للحصول على التأشيرة.

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول بما لا يقل عن 60 يوم أو ما يزيد عنها.

يشترط أن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول وغير منتهية.

تواجد بصمة لكل فرد مقيم بداية من سن 15 عام ولمن يزيد عمره عن ذلك من السيدات والرجال وذلك فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة.

هل يجوز إلغاء تأشيرة الخروج النهائي والإقامة منتهية

أكدت إدارة الجوازات من قبل بأن إلغاء تأشيرة الخروج والإقامة منتهية الصلاحية غير مسموح به، لذلك يجب على المقيم يبدأ في إجراءات تجديد كارت الإقامة الخاص به قبل أن تنتهي مدة تأشيرة الخروج النهائي الذي يرغب في إلغائه، وبعد الانتهاء من تجديدها يمكنه التقدم لمنصة أبشر لإلغاء التأشيرة عبر تلك الخطوات:

يدخل المقيم أولاً إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا.

يقوم بعدها بالنقر على تصنيف أبشر أفراد.

يبدأ بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم ينقر على زر تسجيل الدخول.

يجب أن يضغط بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يختار منها خدمة الجوازات.

ومن خلالها يقوم بالنقر على خدمة التأشيرات.

يختار منها إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من أراضي المملكة.

الخطوة الأخيرة عليه النقر فوق زر التأكيد على الطلب.

مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد مدة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي من أراضيها وهي 60 يوم تبدأ من وقت الإصدار.

لذلك يجب أن يقوم العامل بالمغادرة في خلال هذه المدة كي يتجنب دفع الغرامة المالية التي تفرضها الحكومة على كل من يتخلف بهذا الشأن والتي تقدر بمبلغ 1000 ريال سعودي.

لن يكون له الحق في تقديم طلب جديد للحصول على تأشيرة جديدة للخروج نهائي إلا بعد سداد مبلغ الغرامة المستحق عليه.

لهذا السبب قامت إدارة الجوازات بالتنويه عن ضرورة التوجه إليها لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي قبل أن تنقضي مدة 60 يوما المحددة لها.

لن يكون له الحق في تقديم طلب جديد للحصول على تأشيرة جديدة للخروج نهائي إلا بعد سداد مبلغ الغرامة المستحق عليه. لهذا السبب قامت إدارة الجوازات بالتنويه عن ضرورة التوجه إليها لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي قبل أن تنقضي مدة 60 يوما المحددة لها. في حال عدم قيام العامل بتجديد الإقامة قبل أن ينتهي تاريخها بثلاثة أيام يكون ملزماً بدفع 500 ريال سعودي وذلك عن المخالفة الأولى وأما عن المخالفة الثانية يقوم بدفع 1000 ريال سعودي وبالنسبة لتكرارها لثالث مرة تكون عقوبتها حرمانه من دخول المملكة بشكل نهائي.

هل يجوز العودة بعد الخروج النهائي

يمكن للعامل أو المقيم أن يعود من جديد إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سفره وحصوله من قبلها على تأشيرة الخروج النهائي، ويسمح له بالعودة مرة أخرى في حال كان خروجه قد تم بشكل قانوني وبما يتناسب مع اللوائح والقوانين، ولذلك كل ما عليه هو أن يقوم بالذهاب للجهات المختصة لطلب الحصول على تأشيرة جديدة تمكنه من الدخول إلى من جديد لأراضي المملكة.