نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بخدمات تطبيق صحتي بالسعودية وحجز موعد تلقي جرعة لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بخدمات تطبيق صحتي بالسعودية ، والتي قامت وزارة الصحة بالمملكة، بتدشينها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال جهات القطاع الصحي المتنوعة، والتي من أبرزها القيام بحجز موعد لقاح كورونا COVID-19، إضافة إلى خدمات تتبع الأدوية المصروفة، وخدمات متابعة وتحديث الفحوصات الحيوية، وخدمة مشاركة الإجازات المرضية، وكافة الخدمات التي تتعلق بصحة الأفراد والأسر والتوعية الصحية بالمملكة، وتقييم أعراض فيروس كورونا الحيوية، إضافة إلى خدمة آبل الصحية، وغيرها من الخدمات التي تعمل على رفع مستويات تقديم الخدمات الصحية بشكل متقدم، للمواطنين من خلال المنصة، والجدير بالذكر أن الشكر والعرفان يعود لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واللذان لهما فضل كبير، في تقديم وتسخير كافة إمكانات المملكة، لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

التسجيل بخدمات تطبيق صحتي بالسعودية

وقد تم تقديم حجز موعد لقاح كورونا الجرعة الأولى عن طريق تطبيق صحتي Sehhaty، وهو ما تستأنفه وزارة الصحة السعودية، بالنسبة لموعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا COVID-19، وحتى لمن لم يسبق له الحصول على اللقاح ولا مرة، وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إمكانية تقديم مواعيد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك لمن تم تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح وتم تأهليله بالفعل لتلقي الجرعة الثانية، وذلك عن طريق حجز موعد من خلال التطبيق، والجدير بالذكر أن وزارة الصحة وجميع القائمين على شؤون المملكة، يعملون على قدم وساق للتصدي لتفشي العدوى، والصمود بقوة أمام الجائحة، لمنع انتشارها، حفاظًا على سلامة المواطنين، والجدير بالذكر أيضًا أن وزارة الصحة قدمت دعوة، لكافة المواطنين من متابعة حالتهم الصحية، تحت عنوان الصحة راجعوا عيادات تطمن بالمملكة، كما أكدت أيضًا على الالتزام بتطبيق توكلنا tawakkalna، في كافة الأماكن العامة والتجارية وأماكن العمل، مما جعل الجمارك السعودية تطبيق توكلنا إلزامي، وغيرها من القرارات والدعوات المتنوعة للحفاظ على صحة كافة المتواجدين على أراضي المملكة.

الخدمات المتنوعة المتاحة من خلال تطبيق صحتي بالمملكة

وكما ذكرنا سابقًا أن تطبيق صحتي، يقدم للمواطن عدة خدمت متنوعة، نذكرها كالتالي:

حجز موعد فحص لقاح كورونا COVID-19، عن طريق المنصة.

الاستفادة بخدمة الاستشارات الطبية، المقدمة من وزارة الصحة عن بعد.

القيام بحجز الميعاد المناسب، في مراكز الرعاية الأولية.

القيام بتسجيل وإضافة التابعين عن طريق تطبيق صحتي.

إمكانية عرض الإجازة المرضية.

إمكانية البحث عن الدواء المراد، عن طريق معرفة أقرب الصيدليات المتوفر فيها الدواء.

القيام بتسجيل المؤشرات الحيوية.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وقد قررت وزارة الصحة السعودية حفاظًا على السلامة العامة، تأجيل حملات شلل الأطفال، الصحة تؤجل حملة شلل الأطفال في 5 مناطق، وبالتنسيق مع الوزارات والأماكن الحكومية ألزمت أماكن العمل بالتباعد الجسدي، وهو ما تم تطبيق بالفعل عندما أقرت الموارد البشرية التباعد الجسدي الإلزامي،وغيرها من القرارات اليومية التحذيرية، التي ترسلها الوزارة للمواطنين، للحفاظ على سلامة الجميع.

كيفية التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا

وعن خطوات التسجيل في تطبيق صحتي بالمملكة العربية السعودية، فهي كالتالي:

القيام بتحميل التطبيق

القيام بتسجيل الدخول، أو إنشاء حساب في حال كنت عضوًا جديدًا.

ثم قم باختيار لقاح كورونا covid-19، لتعبئة نموذج الطلب.

ثم القيام بتحديد المستفيد من اللقاح.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب.

ثم القيام بإكمال الطلب، عن طريق الضغط على كلمة التالي.