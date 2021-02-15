تعرف على خطوات حجز موعد للحصول على لقاح فيروس كورونا

بلادي – الرياض :
أوضحت وزارة الصحة الخطوات اللازمة للتقدم عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وتبدأ هذه الخطوات بتحميل التطبيق وتسجيل الدخول، ثم اختيار أيقونة لقاح كورونا وتعبئة طلب التقدم للحصول على موعد أخذ جرعات، وذلك بعد تحديد المستفيد من اللقاح والانتهاء من الاستبيان، ثم الحصول على خانة “التالي”.
وأضافت أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوات، تصل رسالة إلى المتقدم، ثم يحصل على رسالة أخرى لإكمال إجراءات حجز الموعد عبر التطبيق، وذلك من خلال الضغط على لقاح كورونا في التطبيق وتحديد المستفيد، بعدها ستظهر معلومات الخدمة، ثم يبدأ المستخدم بتحديد مركز اللقاح وموعد الجرعة الأولى.
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