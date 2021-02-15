هكذا يصلك الإشعار التجريبي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ على جوالك

بلادي – الرياض :

بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الإثنين)، في إجراء اختبار تجريبي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأظهر فيديو لحظة وصول الإنذار على الجوال على شكل إشعار مصحوب باهتزاز وصوت عالٍ، ويصل تلقائيًا لأجهزة الهواتف المتنقلة التي تدعم هذه الخدمة، مع ضرورة تحديث نظام التشغيل لآخر إصدار متوفر.

وأشار المتحدث الرسمي للدفاع المدني، محمد الحمادي، إلى أن التجربة بدأت اليوم في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض، وستكون غدًا في مركز العيينة بمنطقة الرياض، ويوم الأربعاء ستكون في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، على أن تكون يوم الخميس في محافظة الشنان بمنطقة حائل، ويوم الجمعة في محافظة بحرة والسبت في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وستكون يوم الأحد بمحافظة تنومة في منطقة عسير، ويوم الإثنين في مدينة الباحة.

وأوضح أنه ستكون هناك رسالة نصية تصل لجميع الهواتف المتصلة بالشبكة، ويجب التفاعل مع الرسالة لأنها تحتوي على رابط استبيان لتقييم التجربة.