بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى الخليج.. الطالبة أريج تكشف دوافع مشاركتها في جائزة حمدان آل مكتوم

بلادي – الرياض :

حققت الطالبة أريج بجوي المركز الأول على مستوى الخليج في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم فئة الطالب المتميز.

وقالت أريج خلال استضافتها على قناة الإخبارية، اليوم (الإثنين)، إنها أصبحت الممثلة الرسمية للمملكة في منافسات دول مجلس التعاون، بعد حصولها على المركز الأول في المسابقة.

وأضافت أنها حققت جميع المعايير اللازمة للمشاركة في الجائزة، من حيث التفوق الدراسي والمسابقات والمناسبات، والقضايا والسمات القيادية، والطلاقة والتعبير عن الذات، والتأثير في الآخرين، وكذلك من ناحية المواهب والهوايات.

وتهدف جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إلى صنع التميز التعليمي، ورعاية الموهوبين، وتأهيل كوكبة متميزة من الطلاب والتربويين، واكتشاف مكامن إبداعاتهم وقدراتهم وتقديمها للميدان.