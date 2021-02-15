بلادي – الرياض :
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مروج للمخدرات يحمل الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد رصده خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في جدة، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته، حيث اتضح أنه مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية.
وذكر أنه تم القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مروج مخدرات إثيوبي بأحد أحياء جدة ظهر في مقطع فيديو متداول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.