القبض على مروج مخدرات إثيوبي بأحد أحياء جدة ظهر في مقطع فيديو متداول

بلادي – الرياض :

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مروج للمخدرات يحمل الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد رصده خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في جدة، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته، حيث اتضح أنه مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية.

وذكر أنه تم القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.