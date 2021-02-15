التحالف: الميليشيات الحوثية تكبدت أكثر من 700 قتيل في آخر 4 أيام

بلادي – الرياض :

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف كبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أكثر من 700 قتيل من عناصرها خلال الأربعة أيام الماضية.

وقال المالكي في مداخلة على قناة “العربية” إن التحالف يطبق ويحترم القانون الدولي الإنساني، والاستهداف الذي جرى خلال الأيام الماضية كان لعناصر وقيادات الميليشيات الحوثية في الميدان.