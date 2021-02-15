“سكني”: نستهدف خدمة 220 ألف أسرة خلال العام الجاري.. وأكثر من 31 ألف أسرة استفادت من خيارتنا في يناير

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج “سكني” أنه يستهدف خلال العام الجاري 2021 خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة، على أن يكون بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأوضح البرنامج أن أكثر من 31 ألف أسرة استفادت من خياراته المتنوعة خلال شهر يناير الماضي، كان بينها 15,6 ألف أسرة سكنت في منازلها بالاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي.

وأكد أن العام الجاري سيشهد طرح 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم السكنية.

كما يشهد ضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، إلى جانب إتاحة 30 ألف أرض سكنية، في سبيل تلبية مختلف رغبات الأسر المستحقة في جميع مناطق المملكة.