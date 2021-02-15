بعد توقف قرابة 25 يومًا.. استئناف العمل في مراكز لقاحات كورونا

بلادي – الرياض :
استأنفت مراكز اللقاحات، اليوم الإثنين، استقبالها للراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
ورصدت كاميرا قناة “العربية”، استئناف العمل في مراكز اللقاحات بعد توقف دام لأكثر من 25 يومًا، بسبب مشكلات تتعلق بشركة “فايزر” الأمريكية المنتجة للقاح.
وأشارت إلى أنه بدأ استقبال الراغبين في الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد حجز موعد لهم من خلال تطبيق “صحتي”.
وكانت وزارة الصحة قد دعت المواطنين والمقيمين للتسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح المضاد للفيروس بعد تحديد موعد.
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