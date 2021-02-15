انطلاق حوار الأجيال الكشفي 2021 بالمنطقة الشرقية

دوت الخليج : الدمام – نور آل قيس – د. سحر رجب :

انطلق حوار الأجيال الكشفي 2021 الذي نظمته المفوضية الكشفية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بهدف تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات الثقافية والمعرفية والفكرية بين رواد الحركة الكشفية والكشافة الشباب للمساهمة في الارتقاء ببرامج النشاط الكشفي لخدمة الوطن من خلال برنامج حوار الأجيال الكشفي. حيث كان ضيوف الحوار الرائد الكشفي الأستاذ يوسف بن احمد آل بوحمد (الأحساء) والرائد الكشفي الأستاذ حسين سهل (مكة المكرمة) والرائد الكشفي الأستاذ سالم علي خليل مختار (المدينة المنورة).

بدأت فعاليات الحوار بكلمة للدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني أكد فيها على أن الحوار بين الأجيال الكشفية من شأنه أن يثير الوعي بأهمية الأجيال وهو مهم جداً للرقي بالمخزون الفكري والثقافي للكشافة بجميع مراحلها، تلا ذلك كلمة مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أشار فيها إلى أهداف البرنامج الحواري والتي تتركز على إشاعة ثقافة الحوار بين الرواد والكشافة الشباب في المجتمع الكشفي وتقريب وجهات النظر بينهما، مع تعزيز الانتماء والولاء للوطن ولولاة الأمر وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، ونقل تجارب وخبرات الرواد .

واستعرض مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة الأستاذ عبدالله بن محمد نيازي تاريخ الحركة الكشفية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني بعد ذلك تم طرح موضوع المحور الأول للحوار ويتمحور حول تجارب وخبرات رواد الحركة الكشفية في النشاط الكشفي وكيفية الاستفادة منها. وجرت مناقشات بين الحضور حول المحور ثم عرض المحور الثاني و كان عن المجالات التقنية والمهنية المقدمة للحركة الكشفية ما بين الماضي والحاضر حيث تباحث الجميع حول المحور، ثم اختتمت محاور الحوار بعرض لرحلة خدمة حجاج بيت الله الحرام ما بين الماضي والحاضر، وتم فتح النقاش للحضور حول موضوعات الحوار .