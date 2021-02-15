“كيان” توقع اتفاقية تعاون مع الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية

لخدمة وتمكين الأيتام من جميع الجوانب

دوت الخليج : الرياض .د سحر رجب وقعت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة اليوم الاثنين مذكرة تعاون مع الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية في خدمة وتمكين الأيتام من جميع الجوانب حيث وقعت الأستاذة شيخة العتيبي المديرة التنفيذية بالجمعية والدكتور الرمضي الصقري المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية وتعتبر هذه الاتفاقية اتفاقية تعاون لتنفيذ استشارات وبرامج ومبادرات في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة

هذا وقالت المديرة التنفيذية لجمعية كيان الأستاذة شيخة العتيبي نحن سعداء جداً بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع جهات لها باع طويل وإسهامات مجتمعية مميزة، وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالمسؤولية الاجتماعية بصورة عامة، والاهتمام بالقطاع الخيري بصورة خاصة وذلك بتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، وكذلك فإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي سعياً من الطرفين لتحقيق تكامل في الجهود بين القطاع الخيري والقطاعات المختلفة ،خاصة تلك التي تدعم جهود الجمعية من أجل خدمة وتمكين الأيتام من جميع الجوانب.ومن خلال ذلك فإننا نقدم الشكر الجزيل للمشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور الرمضي الصقري وفريقه على عرضهم بتقديم استشارات مجانية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للجمعية.

تجدر الإشارة أن جمعية كيان الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة تعنى بتطوير بيئة أبنائها الأيتام وتمكينهم بكافة مراحل حياتهم ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم للوصول لأقصى درجات الاستقرار بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين لهم ورغبة في تفعيل المشاركات المجتمعية ومشاركة القطاعات في أخذ زمام المبادرة بتوفير الدعم والحماية المجتمعية والاستشارات ومن أجل تحقيق التكامل والتكافل ودعم الجهود بين جمعية “كيان” للأيتام وبين الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية فقد التقت رغبة الطرفان في التنسيق معا من أجل تحقيق درجة عالية من الاستشارات وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للأيتام.

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