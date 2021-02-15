نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط المطلوبة للإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية وفقًا لهيئة الزكاة والدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشروط المطلوبة للإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية، قامت هيئة الزكاة والدخل يوم السبت الماضي الموافق الثالث عشر من شهر فبراير، بتوضيح مجموعة من الشروط المطلوبة التي تحدد إمكانية إعفاء الفرد من دفع الغرامات وإعفائه من العقوبات المالية التي تفرض على من لا يدفع تلك الغرامات.

شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية

وفقًا لما أوضحته هيئة الزكاة والدخل السعودية عن شروط الإعفاء من الغرامات أنه:

يجب أن يقوم بسداد دينه أو ضريبته المستحقة قبل تاريخ الثلاثين من يونيو لعام 2021 القادم، وذلك فضلًا عن الفترات والمدد الموضحة من القرار الوزاري.

والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتوضيح التالي أن والفرد الذي قام بتسديد ضريبته المستحقة في شهري مايو وأبريل سيتم إلغاء ما يقرب من 75٪ من غرامته، ولكن الفرد الذي يقوم بسداد الضريبة في شهر يونيو سيتم إلغاء 50٪ فقط له من غرامته.

شروط الدخل للهيئة من توكلنا

كما أن هيئة الزكاة والدخل في السعودية قامت بتوضيح إعلان آخر هام لجميع الأفراد بأنه يجب تفعيل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال، وذلك قبل الدخول للهيئة ومكاتبها بجميع الفروع المعروفة لها الموجودة في 18 منطقة مختلفة من مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلال التطبيق التعرف على حالة الفرد الصحية ومعرفة موقفه من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، فهي من أهم الخطوات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد بين المواطنين في السعودية.

موقع الزكاة والدخول الإلكتروني

والجدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل تقوم بتقديم جميع الخدمات الخاصة بها بشكل إلكتروني أي بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط حيث يقوم ذلك الموقع بتقديم ما يقرب من تسعين خدمة إلكترونية تابعة للجنة الزكاة والدخل في السعودية.